Le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, prévient que la crypto-monnaie Fortnite Token est une arnaque

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? On ne s’attendrait pas à ce que Tim Sweeny, PDG d’Epic Games, qualifie un Fortnite Token d ‘ »arnaque », mais le projet de crypto-monnaie n’a aucune association officielle avec l’entreprise ou le tireur de la bataille royale. Sweeney a ensuite tweeté que les avocats d’Epic étaient sur l’affaire, de sorte que le jeton pourrait être fermé assez tôt.

PC Gamer rapporte que le Fortnite Token est apparu pour la première fois à la fin de l’année dernière. Étant donné son nom et le grand F qu’il utilise pour un logo, vous seriez pardonné de penser qu’il y avait une affiliation officielle avec le jeu lui-même. Mais non; les créateurs le décrivent comme un projet créé par des fans « sans propriétaire ni structure d’entreprise spécifié derrière ».

Le 29 mai, l’équipe Fortnite Token a invité les gens à frapper des jetons NFT à vendre sur le site OpenSea. Il semble que Sweeney ait remarqué ou ait été informé du tweet hier, en répondant par « C’est une arnaque ».

C’est une arnaque. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 juin 2022

Les développeurs de Fortnite Token n’ont pas été rebutés par les critiques du patron d’Epic Games. « Fortnite Token n’est pas un projet de crypto-monnaie frauduleux », ont-ils répondu. « Au lieu de cela, il s’agit d’un projet de crypto-monnaie créé par des fans de jeux Fortnite, lancé équitablement et axé sur la communauté, sans propriétaire ni structure d’entreprise spécifique derrière lui ou un PDG décidant de son avenir. »

Sweeney, dont la volonté de s’engager dans une guerre sur Twitter rivalise avec Elon Musk, a riposté avec une explication que la plupart des gens auraient considérée comme assez évidente : « Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les marques et les droits d’auteur », a-t-il écrit. « Vous ne pouvez pas utiliser le nom et les images de Fortnite sans autorisation pour commercialiser un produit sans rapport. »

Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les marques de commerce et les droits d’auteur. Vous ne pouvez pas utiliser le nom et les images Fortnite sans autorisation pour commercialiser un produit non lié. – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 juin 2022

Sweeney a poursuivi en confirmant qu’il n’y avait pas de crypto-monnaie Fortnite, ajoutant un avertissement inquiétant (pour les développeurs de Fortnite Token) indiquant que les avocats d’Epic étaient « dessus ». Il a également fustigé les marchés de la cryptomonnaie pour avoir autorisé ces types de jetons portant atteinte au droit d’auteur.

Les sites vendant des NFT ont longtemps eu un problème avec les jetons numériques louches : Cent a suspendu les transactions sur un flot d’actifs numériques contrefaits plus tôt cette année, et une multitude de jetons non officiels ressemblant à des stars et des influenceurs de YouTube ont frappé OpenSea à peu près au même moment.

Tout cela ne signifie pas que Sweeney est entièrement contre la technologie. Valve a interdit les jeux blockchain de Steam l’année dernière, ce qui a conduit le PDG de son rival à confirmer que Epic Games Store les autorisera sur sa vitrine. Cependant, il a ajouté qu’Epic n’utiliserait pas la crypto dans ses propres titres.