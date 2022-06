Google doit débourser 100 millions de dollars pour sa fonction de reconnaissance faciale

Même les grandes entreprises ont des problèmes et sont la cible de procès qu’elles doivent savoir gérer et résoudre au mieux.

C’est ce qui est arrivé récemment au géant Google qui, en raison de sa fonction de reconnaissance faciale, devra dédommager les habitants de l’État de l’Illinois d’une valeur de 100 millions de dollars.

Google poursuivi en justice pour sa fonctionnalité de reconnaissance faciale

Selon les dernières informations, Google a maintenant accepté de payer un montant de 100 millions de dollars aux résidents de l’Illinois afin de régler et de régler un recours collectif portant sur sa fonction de reconnaissance faciale dans Google Photos.

La plainte allègue que l’outil de regroupement de visages de Google, qui identifie automatiquement le visage d’une personne dans les photos et les vidéos téléchargées sur la plate-forme, viole la loi sur la confidentialité des informations biométriques de cet État américain, ou BIPA. Cette loi a été introduite en 2008 et interdit aux entreprises de collecter et de stocker tout type de données biométriques, telles que « scan rétinien ou de l’iris, empreinte digitale, empreinte vocale ou scan de la géométrie de la main ou du visage« , sans informer par écrit le sujet du motif de la même collecte ainsi que du type de données collectées et de la durée de leur stockage.

De cette façon, la fonction de reconnaissance faciale de Google est un « violation directe » à cette loi, puisque, soi-disant, elle recueille et analyse la structure faciale d’une personne à travers le regroupement de photos « sans préavis, sans obtenir un consentement éclairé écrit ou publier des politiques de stockage des données« . En conséquence, l’entreprise devra désormais payer 100 millions de dollars et est toujours obligée de fournir aux utilisateurs un avertissement concernant la fonction de regroupement des visages.

Ainsi, les habitants qui correspondent à cette plainte, et qui sont apparus sur une photo ou une vidéo sur Google Photos entre le 1er mai 2015 et le 25 avril 2022, peuvent déposer leur plainte sur ce site internet, créé à cet effet jusqu’au jour 24 septembre. Et selon les dépenses liées au tribunal, chaque résident peut recevoir entre 200 $ et 400 $ en compensation.

José Castañeda, un porte-parole de Google, a déclaré à The Verge que «nous sommes heureux de résoudre ce problème lié aux lois spécifiques de l’Illinois et restons déterminés à créer des contrôles faciles à utiliser pour nos utilisateurs. Google Photos peut regrouper des visages similaires pour vous aider à organiser les photos de la même personne afin que vous puissiez facilement retrouver des photos et des souvenirs anciens. Bien sûr, tout cela n’est visible que par vous et vous pouvez facilement désactiver cette fonctionnalité si vous le souhaitez.« .

L’audience finale pour l’approbation de cet accord aura lieu le 28 septembre de cette année.