Les iPhone 6S, 7 et SE de première génération ne recevront pas le nouvel iOS 16

Maintenant qu’iOS 16 a été introduit, tout le monde veut en savoir plus sur la nouvelle proposition d’Apple. Celui-ci sera probablement disponible pour tout le monde en septembre, après le lancement attendu de l’iPhone 14 et toutes les autres nouveautés.

Maintenant, et avec la première version déjà en test, des informations importantes émergent. On sait déjà où iOS 16 peut être installé et où il ne sera pas possible d’avoir accès à cette nouvelle version. Pour la plupart, il y a de bonnes nouvelles, mais certaines seront même exclues de la nouvelle version iOS d’Apple.

L’événement de présentation d’iOS 16 a été intense. Il y avait beaucoup de nouveautés et de nombreuses améliorations que ce système aura. Ce qui a également été révélé, c’est la liste des nouveaux utilisateurs, qui comprend des modèles d’iPhone qui existent depuis un certain temps, mais qui sont toujours parfaitement capables d’être utilisés par tout le monde.

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X

iPhone XS et XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro et Pro Max

iPhone 12 et 12 mini

iPhone 12 Pro et Pro Max

iPhone 13 et 13 mini

iPhone 13 Pro et Pro Max

iPhone SE (2e et 3e génération)

Il est important de noter dans cette liste que toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles pour tous les modèles d’iPhone. Comme cela s’est produit auparavant, les anciens smartphones ne pourront pas accéder à certaines des améliorations désormais présentées.

A l’extrême opposé, nous avons la liste des smartphones abandonnés par Apple. Ceux-ci cessent désormais de recevoir des mises à jour et perdent l’accès complet à toutes les nouvelles qui seront bientôt rendues publiques.

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1ère génération)

En fait, nous parlons de modèles d’iPhone avec plusieurs années de mises à jour déjà réalisées. Même ainsi, il s’agit toujours d’un scénario très différent de ce que l’on trouve dans l’univers Android, où les marques ne dépassent généralement pas 3 ans, même avec quelques efforts de marques comme Samsung.