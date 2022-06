Windows 11 aura des dossiers d’applications sur le bureau

Alors que Microsoft se prépare à publier Windows 11 22H2 dans les semaines à venir, Redmond continue de travailler sur la prochaine mise à jour des fonctionnalités du système d’exploitation. La prochaine mise à jour, connue sous le nom de Sun Valley 3, apportera de nouvelles fonctionnalités qui ont déjà été révélées sur le canal Dev du programme Windows Insider.

Bien que Microsoft n’ait pas encore présenté trop de nouvelles fonctionnalités dans les dernières versions, ils ont supprimé certaines des fonctionnalités de Windows 11 lors d’un événement en avril. En fait, dans cet événement, ils ont montré les dossiers d’application qui arriveront dans le menu Démarrer, similaires aux groupements de Live Tiles que Windows 10 avait.

Les dossiers de l’application Windows 11 pourraient atteindre le bureau

Cependant, il semble que les dossiers de l’application ne seront pas présents uniquement dans le menu Démarrer. De la même manière que nous pouvons faire glisser des applications du menu Démarrer vers le bureau, nous pouvons également le faire avec ces dossiers d’applications.

Jusqu’à présent, il a toujours été possible de créer des dossiers contenant toutes sortes de fichiers sur le bureau, y compris des raccourcis d’applications. La principale différence est qu’ils s’ouvrent au-dessus de l’Explorateur de fichiers, comme tout autre dossier système, alors que ces dossiers auront le même comportement que dans le menu Démarrer.

Par conséquent, le principal avantage est qu’ils conserveront une conception beaucoup plus simple en ne chargeant pas toute l’interface de l’explorateur de fichiers et, en plus, le temps de chargement sera moindre. Cette fonctionnalité, comme nous l’avons dit au début, devrait arriver avec la mise à jour vers Windows 11 23H2.

De même, ces dossiers peuvent également être créés directement sur le bureau avec le même comportement : faites glisser une application sur une autre pour créer le dossier. Une fois le dossier des applications créé, nous pouvons lui donner un nom descriptif pour le localiser rapidement.