Google garantit que Chrome sur macOS est déjà 20 % plus rapide, battant Safari

L’éternelle guerre des navigateurs a mis face à face toutes les propositions qui existent et Chrome. En règle générale, c’est contre la proposition de Google que tout le monde veut montrer sa qualité et ainsi garantir encore plus d’utilisateurs.

Maintenant, ce cycle semble avoir changé et c’est Google lui-même qui veut comparer son Chrome. Cette fois, la cible choisie était Safari, qui aura complètement raté ce choc et cette évaluation face à la concurrence.

Depuis l’introduction de Chrome, le monde des navigateurs a subi un changement complet. Ce navigateur Google a conquis tout et tout le monde et domine aujourd’hui complètement le marché et sans aucune concurrence directe qui pourrait vous déranger.

Même ainsi, et même avec ce domaine, Google continue de parier sur son navigateur en essayant de le rendre plus rapide. En même temps, il veut qu’elle soit plus efficace et consomme de moins en moins de ressources, faisant une bonne gestion de ce qui lui est proposé.

Maintenant, il semble avoir fait un pas de plus dans cette direction et s’est rendu sur Twitter pour célébrer et annoncer son exploit. D’après ce qui a été montré, Chrome est 20 % plus rapide sur Mac, battant à nouveau Safari et ce que propose ce navigateur.

La vitesse a façonné notre travail depuis #Chromeen 2008. Il y a trois mois, nous avons enregistré le score le plus élevé sur l’indicateur de vitesse d’Apple. Désormais, Chrome est 20 % plus rapide sur Mac, avec un score supérieur à 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 — Chrome (@googlechrome) 5 juin 2022

La comparaison et ces nouveaux résultats ont été confirmés par Google lors de l’utilisation de la jauge de vitesse d’Apple pour les navigateurs. Là, de nouveaux sommets ont été enregistrés pour Chrome, le navigateur Google réussissant à enregistrer un score de plus de 360 ​​dans l’outil de benchmarking pour mesurer la réactivité.

Ce nouveau chiffre fait suite à un autre mouvement de Google avec Chrome. Il y a quelques mois, le géant de la recherche a réussi à faire en sorte que Chrome atteigne des valeurs qui le plaçaient en tant que navigateur macOS, même devant la proposition évidente, Safari.

Il sera curieux de voir ce que les prochains mois apporteront aux utilisateurs. Apple a présenté macOS Ventura avec une version de Safari qui est censée être la plus rapide de tous les temps et celle qui fonctionne le mieux sur votre système.