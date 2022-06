Android Auto 7.8 est déjà en test et peut être installé par tout le monde sur le smartphone

Les utilisateurs d’Android Auto semblent désormais avoir Google à leurs côtés, prêt à créer de nouvelles fonctionnalités et à résoudre tous les problèmes qui existent dans cette proposition. Dédié aux voitures et aux conducteurs, il parvient à améliorer l’intégration du smartphone dans la conduite.

Les nouvelles versions ont vu le jour à un bon rythme, avec des améliorations à plusieurs niveaux, notamment lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes. Cette nouvelle version, Android Auto 7.8, se concentre sur cela et nous rapproche encore plus d’un changement radical.

Bien que nous le sachions déjà, Google a un grand changement dans Android Auto dans le pipeline. Ce système dédié à la voiture sera entièrement repensé et une toute nouvelle interface apparaîtra pour les utilisateurs.

Celui-ci devrait arriver au début de l’été, moment idéal pour être évalué par chacun dans une ambiance plus détendue. Jusqu’à ce moment, Google a essayé de corriger les défauts et de résoudre les problèmes qui ont affecté sa proposition. Ainsi, tout sera axé sur la nouveauté et non sur ses défauts.

Pour enrichir encore ce système et ce qu’il propose aux conducteurs, la version 7.8 d’Android Auto est actuellement en test. Il a des améliorations pour tous les domaines, mais elles ne sont pas visibles pour les utilisateurs. Ils sont fondamentaux et améliorent la proposition de Google en général.

Quelque chose qui semble apparaître à ceux qui expérimentent cette nouveauté est une nouvelle fenêtre de configuration, comme s’il s’agissait de la première connexion d’Android à une voiture. Cette alerte semble être dédiée à la connexion sans fil et s’affiche même à ceux qui ne disposent pas de ce support.

Bien qu’il ait été testé par les utilisateurs du programme bêta, Android Auto peut être installé et testé par toute personne disposant d’un smartphone avec le système Google. Accédez simplement à l’apk et installez-le, en tant que source externe, qui doit être autorisée.

Google prépare le terrain pour que la grande nouvelle d’Android Auto soit prête d’ici quelques semaines ou mois. Avec cette nouvelle version prête, le système dédié aux voitures deviendra quelque chose de complètement différent et avec une interface repensée qui est encore plus utile pour les conducteurs.