Apple WWDC 22 : rappelez-vous maintenant tout ce qu’Apple a présenté lors de son événement

La WWDC 2022 était très attendue, car on savait que de nombreuses nouvelles fonctionnalités arrivaient sur les différents systèmes d’Apple. La société surprend toujours dans ces moments et révèle le meilleur qu’elle a préparé pour les programmeurs.

Le géant de Cupertino n’a pas laissé ses crédits entre les mains des autres et a encore complètement changé le paysage, avec de nombreuses nouveautés et améliorations importantes. Il était encore temps pour une surprise qui était attendue plus tard dans l’année. Alors rappelez-vous ce qu’Apple a présenté à la WWDC de cette année.

Les nouveautés étaient attendues dans ses 4 principaux systèmes d’exploitation, avec des approches différentes et avec de nombreuses améliorations. La vérité est que chacun avait droit à une attention particulière et cela se voit dans ce qui a été présenté.

iOS 16 est bien plus qu’un renouvellement

Le système qui a reçu le plus d’attention d’Apple était iOS. Cette nouvelle version, iOS 16, comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui en font un système presque entièrement nouveau. La marque a misé sur bien plus que le détail et il y a des améliorations dans presque toute son extension.

L’un des changements les plus importants et les plus importants concerne l’écran de verrouillage. Celui-ci est plus attrayant et dispose désormais d’un espace pour recevoir de nouveaux widgets. Ceux-ci complètent la présence de la montre, qui a maintenant une proéminence plus petite par rapport à l’image finale. Ces écrans peuvent être créés rapidement et entièrement personnalisés.

Les notifications ont également été améliorées et désormais chaque application peut regrouper celles qu’elle envoie, pour faciliter la gestion de cet espace par l’utilisateur. Il y a aussi une nouvelle API qui permet d’avoir des notifications d’évènements sportifs et qui fonctionne en temps réel.

Avec iOS 16, Apple vous permettra de supprimer les messages que vous ne vouliez pas envoyer. Cette application recevra la nouvelle fonctionnalité « annuler l’envoi », ainsi que la possibilité de modifier les messages que l’utilisateur a envoyés et qui n’ont pas encore été lus.

Apple a également révélé qu’il mettait à jour les fonctionnalités de dictée, ce qui devrait faciliter l’envoi de messages en déplacement. Avec les mises à jour, grâce à la dictée, il sera possible d’ajouter automatiquement de la ponctuation dans des messages plus longs et même d’ajouter des caractères emoji pertinents.

Apple a également amélioré le service de paiement Apple Pay. Avec cette nouveauté, Apple permet à l’utilisateur de diviser le coût des achats en quatre versements égaux sur six semaines, sans intérêts ni frais.

Hier, il a également été annoncé que l’application Maps recevra plusieurs mises à jour importantes. Il atteindra de nombreux autres pays et permettra aux utilisateurs de définir plusieurs points d’arrêt pour un itinéraire qu’ils créent.

Dans iCloud, Apple autorisera les albums photo partagés, comme avec Google Photos, afin que les utilisateurs puissent plus facilement synchroniser les albums avec leurs amis et leur famille.

Le contrôle parental iCloud apportera plus de sécurité à toute la famille grâce à la fonction de partage familial. L’une des fonctionnalités intéressantes est le fait que les enfants peuvent demander des demandes de temps d’écran via Messages et cette autorisation est donnée en temps réel.

iOS 16 arrive avec un nouvel écran de verrouillage et des nouvelles plus intéressantes

Plus de soins de santé et de sport avec watchOS 9

La deuxième nouvelle de la journée est arrivée avec watchOS9. Apple a commencé par montrer l’actualité de ce système dédié à l’Apple Watch, dévoilant les 4 nouveaux cadrans de montre, avec de nouveaux thèmes et avec la possibilité d’avoir des raccourcis directs et intéressants pour les utilisateurs.

D’autre part, et parce qu’il s’agit d’un appareil dédié au sport, Apple a montré les améliorations apportées pour la course à pied. Cela a encore plus d’informations pour ceux qui pratiquent ce sport, un meilleur soutien pour les athlètes et beaucoup plus dédié à cette modalité.

En matière de santé, Apple a également des nouvelles dans watchOS 9. Cette zone a été renforcée et surveille désormais les médicaments qui sont pris. L’Apple Watch pourra alerter les utilisateurs de sa consommation. Ceux-ci recevront également des alertes pour les mélanges dangereux qui peuvent être faits avec des médicaments.

La sécurité continue de jouer un rôle important ici et Apple garantit désormais que toutes les informations ne sont présentes que sur la montre de l’utilisateur et que ce qui est transmis sera toujours protégé et non partagé avec qui que ce soit.

Apple a sorti watchOS 9, encore plus axé sur la santé et le sport

Apple M2 : Nouveaux MacBook Air et Pro avec un SoC encore plus puissant

La grande nouveauté d’Apple lors de cet événement a été l’arrivée d’un nouveau SoC dédié aux ordinateurs portables. Le SoC M2 d’Apple promet d’être encore plus puissant et avec des performances supérieures à la moyenne.

Le M2 prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée ainsi que deux fois la bande passante mémoire (1000 Go/s). Le M2 est livré avec 8 cœurs (4 hautes performances, 4 hautes performances). Apple affirme qu’il est possible d’obtenir une augmentation de 18 % des performances multithread. Le M2 offre 25% de performances GPU en plus par rapport au M1 au même niveau de puissance et 35% de plus à pleine puissance.

Pour concrétiser cette proposition, Apple a présenté le nouveau Macbook Air avec un écran Retina de 13,6″. Celui-ci inclut le MagSafe. Il est également livré avec deux interfaces Thunderbolt et une prise audio. Le nouvel Air a une petite « encoche » où se trouve une webcam. 1080p qui, selon Apple, a deux fois la résolution et deux fois les performances en basse lumière de l’appareil photo précédent.

A noter également le fait qu’il est livré avec le Wi-Fi 6 et dispose d’une autonomie pouvant atteindre 20h.

Le MacBook Pro reçoit également ce SoC et augmente ses performances de manière très visible. Apple gagne 39% par rapport au modèle avec le précédent SoC, tant dans le traitement d’image que dans les jeux.

Toujours dans le domaine de l’énergie, le SoC M2 parvient à être plus efficace, avec des améliorations facilement perceptibles au travail ou dans les loisirs. Apple promet pour le nouveau MacBook Pro une durée de 20 heures.

Les deux modèles arriveront en juillet et le MacBook Air coûtera 1 199 $, soit 200 $ de plus que la version précédente. Le MacBook Pro sera au prix de 1 299 $, avec une remise qui le place à 1 199 $ dans le segment de l’éducation.

Apple présente le nouveau Macbook Air avec le nouveau SoC M2

Le MacBook Pro 13 recevra également le nouveau SoC M2 d’Apple

Ventura : un nouveau macOS dédié à l’amélioration du multitâche

Comme il ne pouvait en être autrement, Apple a également présenté un nouveau macOS. Avec le nom de Ventura, il inaugure une nouvelle interface, plus dédiée au multitâche et à l’organisation du travail de l’utilisateur, qui parvient ainsi à tirer encore plus de ce système.

La première grande nouveauté est même le régisseur. Il peut rapidement regrouper toutes les fenêtres de toutes les applications et les organiser selon leur origine. De cette façon, il est simple et rapide d’avoir accès au bureau et au focus de l’utilisateur.

Aussi Spotlight a été renforcé et a maintenant beaucoup plus. Premièrement, il vous permet de créer beaucoup plus directement dans la barre supérieure. Ici, ils peuvent créer des tâches, accéder à des raccourcis et bien plus que ce à quoi ils sont habitués. Bien sûr, la recherche s’est également accrue et il est plus facile de trouver de plus en plus rapidement.

Dans l’application de messagerie, l’utilisateur reçoit également des améliorations telles que l’annulation de l’envoi de messages et la planification à des heures prédéfinies. Dans le cas de l’application Messages, comme dans iOS, vous pouvez modifier les messages envoyés et même annuler leur envoi.

Safari a été amélioré à plusieurs niveaux, étant désormais le navigateur le plus rapide de la planète et le navigateur le plus efficace pouvant être utilisé sur Mac. Les onglets partagés facilitent la navigation sur Internet et vous aident à organiser ces éléments avec votre regroupement.

Dans le domaine des mots de passe, tout devient plus sécurisé, avec des clés d’accès. Il s’agit d’une nouvelle méthode de connexion avec un cryptage de bout en bout qui vous protège de la pêche et des fuites de données.

Un autre point qui a reçu de nombreuses améliorations est la partie associée à la vidéo. En plus du transfert des appels Facetime, macOS Ventura apporte un nouveau mode de présentation qui parvient à avoir l’utilisateur et sa secrétaire sur le même plan, disposant ainsi d’un espace beaucoup plus grand et plus dédié.

Il y a aussi la scène centrale qui accompagne l’utilisateur partout où il se déplace, ainsi que des améliorations de l’éclairage automatique qui améliorent considérablement les vidéos et les appels. Tout peut être fait dans un simple partage de fichiers.

Les premières bêtas de macOS Ventura arrivent maintenant, avec une version d’essai publique accessible à tous les utilisateurs attendue le mois prochain.

macOS Ventura : le nouveau système d’exploitation d’Apple se concentre sur le multitâche au maximum

iPadOS 16 est une étape vers une nouvelle tablette d’Apple

La fin du keynote de la WWDC 2022 était la présentation d’iPadOS 16. Même s’il s’agit d’un système dédié à la tablette la plus aboutie d’Apple, il se rapproche de plus en plus de ce que nous avons sur macOS.

Pour la première fois, iPadOS vous permettra d’avoir des fenêtres qui se chevauchent. De plus, cette nouvelle version d’iPadOS parie sur un ensemble de fonctionnalités collaboratives pour rendre l’iPad meilleur. Vous pouvez facilement partager des documents, via des messages, vous pouvez accéder directement à Facetime via un document, etc.

FreeForm arrive sur iPhone, iPad et Mac et est l’une des nouveautés où la collaboration fonctionnera de manière complète et intégrée. De plus, l’application Météo est enfin arrivée pour iPadOS, quelque chose d’attendu depuis le lancement du premier iPad.

Game Center recevra également certaines fonctionnalités SharePlay. Par exemple, l’utilisateur pourra jouer à des jeux multijoueurs tout en maintenant un appel FaceTime.

Cette mise à jour comprenait également la fonction pratique Quick Notes, une refonte controversée de Safari qui a finalement été annulée, un nouvel ensemble de widgets et de nombreux autres avantages.

Les bêtas de développeur sont disponibles dès maintenant et les premières bêtas d’accès public arrivent en juillet.

Le nouvel iPadOS 16 est arrivé et apporte une fabuleuse nouveauté

Ce sont les grandes nouvelles d’Apple pour les prochains mois. La société mettra désormais ces nouvelles versions à la disposition des programmeurs et corrigera les problèmes qui pourraient survenir entre-temps. Dans quelques mois, ils seront prêts et accessibles et tout, avec toutes les améliorations qui sont venues.