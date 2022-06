Le premier voyage transocéanique avec navigation autonome a été un succès

La technologie est de plus en plus présente et ce n’est pas seulement sur la route ou dans les airs que l’histoire se fait. Une filiale de Hyundai, Avikus, a réalisé le premier voyage transocéanique au monde utilisant la navigation autonome.

Le navire Prism Courage a terminé le cours avec succès.

Avec l’augmentation des capacités de calcul et la stimulation croissante de son potentiel, des solutions de navigation autonomes sont testées dans différents modes de transport. Si l’on voit déjà des constructeurs investir dans ce domaine pour des véhicules qui circulent sur route, on connaît désormais une prouesse réalisée au milieu de l’océan.

En décembre 2020, Hyundai a créé Avikus afin de se concentrer sur la navigation autonome en haute mer. L’année dernière, il a démontré avec succès sa technologie sur un bateau de croisière de 12 places en Corée et l’a dévoilé au CES 2022.

La technologie de navigation autonome a réussi un voyage

La dernière version du logiciel de navigation développé par Avikus s’appelle HiNAS 2.0 et il s’agit d’une technologie de navigation autonome de niveau 2 qui peut contrôler et exploiter le navire.

Selon un communiqué de presse, Avikus a effectué le premier voyage transocéanique d’un grand navire marchand utilisant des technologies de navigation autonomes.

La technologie de navigation autonome d’Avikus a été très utile dans ce test de traversée océanique, en particulier pour maintenir les voies de navigation, changer de direction de manière autonome et éviter les navires venant en sens inverse, ce qui a accru le confort de travail des équipages.

Young-hoon Koh, capitaine de Prism Courage, a expliqué.

Le navire nommé Prism Courage a commencé son voyage le 1er mai depuis le golfe du Mexique. Il a ensuite traversé le canal de Panama et est finalement arrivé au terminal GNL de Boryeong, en Corée du Sud. Au total, en 33 jours, le navire a parcouru environ 20 000 kilomètres, ce qui correspond à 10 800 milles nautiques.

Comme annoncé, environ la moitié de la distance a été parcourue à l’aide du logiciel de navigation autonome. HiNAS 2.0 a travaillé en conjonction avec la solution Smartship intégrée de Hyundai pour créer des itinéraires optimaux et déterminer les vitesses de déplacement préférées. Pour cette raison, le voyage a été complété avec une efficacité énergétique améliorée de 7 % tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre d’environ 5 %.

De plus, la technologie de navigation autonome a évité la collision environ 100 fois.

Le voyage a été suivi à distance et en temps réel par l’American Bureau of Shipping et le Korea Register of Shipping. Avikus de Hyundai a l’intention de commercialiser sa technologie après avoir reçu les certifications nécessaires.

