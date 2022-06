The Valiant, une aventure médiévale de THQ Nordic

THQ Nordic a récemment annoncé le développement de The Valiant, une croisade médiévale à la recherche de reliques perdues depuis longtemps.

Venez en savoir plus sur The Valiant, en cours de développement par KITE Games.

« Tu défendras les forces de la Justice et tu prévaudras contre le Mal« , sont des mots qui font partie du code d’honneur des anciens chevaliers, à l’époque médiévale.

Theoderich von Akenburg, est l’un de ces anciens chevaliers et le héros de The Valiant, et trouve dans ces mots un mode de vie et une ligne à ne pas franchir.

Cependant, l’un de ses anciens Frères d’Armes, nommé Ulrich, se retrouve sur une mauvaise voie et Théoderich va devoir l’arrêter. Au dire de tous, Ulrich se retrouve obsédé par une ancienne relique au pouvoir étrange et mystérieux, Aaron’s Rod.

Ulrich se retrouve en croisade à travers l’Europe médiévale et la Terre Sainte à la recherche des parties perdues depuis longtemps de la verge d’Aaron. Si Ulrich parvient à reconstituer toutes les parties de la relique, le monde pourrait se retrouver au bord du gouffre et Théoderich, qui a juré de ne plus jamais reprendre les armes, se lance dans une quête sacrée pour arrêter Ulrich.

En chemin, vous rencontrerez de vieilles connaissances et amis, qui formeront votre parti dans cette croisade.

The Valiant propose un gameplay qui mélange des éléments RTS et RPG, apportant quelque chose de nouveau et de diversifié au genre.

Le combat a une forte composante tactique, se concentrant sur des affrontements de forces à petite échelle. Les décisions prises, à la fois pendant les combats et avant eux, influenceront le déroulement du jeu et le résultat de chaque mission.

Avant de procéder à chaque mission, le joueur devra choisir les héros qui feront partie de son groupe ainsi qu’il devra sélectionner les compétences et équipements que chacun équipera.

Il existe 3 branches de compétences pour chaque héros avec plusieurs options à débloquer. De cette façon, les joueurs auront un grand nombre d’options pour chaque héros, leur permettant d’expérimenter ce qui convient le mieux à leur style de jeu.

Le Valiant propose des combats rapides et se concentre davantage sur le combat au corps à corps. Lecteur RTS.

Dans The Valiant, nous pourrons trouver 2 modes multijoueurs principaux : compétitif et coopératif.

The Last Man Standing, 3 amis unissent leurs forces pour se défendre des vagues successives d’ennemis, dont des boss.

Le mode PVP (joueur contre joueur) offre la possibilité de jouer dans des scénarios conçus pour des rencontres 1v1 ou 2v2, dans lesquels les joueurs devront contrôler des points de capture et à partir de là construire leurs forces.

The Valiant sortira sur PC cette année.