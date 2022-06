Apple dévoile un MacBook Pro 13 pouces avec SoC M2, revendique des gains de performances de 40%

TL; DR : Apple a dévoilé son silicium M2 de nouvelle génération lors de la WWDC de cette année et les premiers produits à recevoir la nouvelle puce sont le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Les deux ordinateurs portables commenceront à être expédiés le mois prochain.

Le plus petit MacBook Pro d’Apple est également le plus populaire en raison de son excellente portabilité. Il pèse moins d’un tiers de livre de plus que le MacBook Air, avec un encombrement à peine plus grand. Ainsi, les utilisateurs bénéficient de la portabilité d’un Air avec les performances d’un Pro. Soit dit en passant, Apple ne s’est pas débarrassé de la TouchBar comme certains l’avaient prédit.

La puce M2 rend le MacBook Pro 13 plus puissant que jamais. Le processeur à 8 cœurs et le processeur graphique à 10 cœurs du M2 sont encore plus économes en énergie que le M1, offrant des performances Pro avec une durée de vie de la batterie plus longue. Apple affirme que travailler avec des images RAW est presque 40 % plus rapide qu’avec le M1 et 3,4 fois plus rapide qu’avec les MacBook Pro d’Intel.

Contrairement au MacBook Air M2, le Pro dispose d’un système de refroidissement actif, idéal pour certains des jeux vidéo les plus récents. Les titres à forte intensité graphique comme Baldur’s Gate 3 ou Resident Evil VIII : Village fonctionnent en douceur grâce aux deux cœurs GPU supplémentaires. Apple revendique des gains de performances similaires en exécutant des jeux comme lors de l’utilisation d’images.

Le nouveau MacBook Pro obtient également une bosse de mémoire. Le M2 offre jusqu’à 25 Go de mémoire unifiée – contre 16 Go avec le M1 – et 50 % de bande passante en plus. Le moteur multimédia M2 prend également en charge l’encodage/décodage ProRes, capable d’exécuter jusqu’à 11 flux vidéo en 4K et deux flux en 8K. La conversion en ProRes est également trois fois plus rapide. Apple affirme que l’efficacité énergétique exceptionnelle du M2 permet à la batterie de durer jusqu’à 20 heures pendant la lecture vidéo.

Le MacBook Pro M2 13 pouces commence à 1 299 $ et est livré avec une mémoire unifiée de 8 Go et un SSD de 256 Go. Un système entièrement chargé, qui comprend 25 Go de mémoire et un SSD de 2 To, coûtera aux utilisateurs 2 499 $.

Apple n’a pas fixé de date de sortie précise, disant seulement que le M2 MacBook 13 sera livré le mois prochain. Sa page produit permet aux utilisateurs de personnaliser et d’enregistrer une configuration pour le lancement des ventes, mais on ne sait pas si Apple proposera des précommandes.