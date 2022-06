macOS Ventura : le nouveau système d’exploitation d’Apple se concentre sur le multitâche au maximum

Chaque année, Apple présente une nouvelle version de macOS. Cela vise à apporter le meilleur que la marque sait préparer, mais en même temps garantit de nouvelles fonctionnalités qui tirent encore plus de leurs ordinateurs.

Cette année, le choix s’est porté sur macOS Ventura, qui souhaite porter encore plus loin le multitâche des utilisateurs et la gestion des fichiers. Apprenons à connaître macOS Ventura.

Tout d’abord, nous avons le nouveau régisseur. Il peut rapidement regrouper toutes les fenêtres de toutes les applications et les organiser selon leur origine. De cette façon, il est simple et rapide d’avoir accès au bureau et au focus de l’utilisateur.

Aussi Spotlight a été renforcé et a maintenant beaucoup plus. Premièrement, il vous permet de créer beaucoup plus directement dans la barre supérieure. Ici, ils peuvent créer des tâches, accéder à des raccourcis et bien plus que ce à quoi ils sont habitués.

L’application de messagerie a également été modifiée et permet désormais de créer des rappels afin que l’utilisateur puisse récupérer les sujets qu’il traite. Ainsi rien ne sera oublié.

Safari n’a pas non plus été oublié et dispose désormais de nombreuses nouveautés qui améliorent encore plus ce navigateur. Apple déclare qu’il s’agit du navigateur le plus rapide de la planète et du navigateur le plus efficace pouvant être utilisé sur Mac.

La nouveauté de Safari est le partage d’onglets avec des amis. Ceux-ci peuvent également être regroupés pour faciliter leur gestion.

Un autre point qui a reçu de nombreuses améliorations est la partie associée à la vidéo. En plus du transfert des appels Facetime, macOS Ventura apporte un nouveau mode de présentation qui parvient à avoir l’utilisateur et sa secrétaire sur le même plan, disposant ainsi d’un espace beaucoup plus grand et plus dédié.

Il y a aussi la scène centrale qui accompagne l’utilisateur partout où il se déplace, ainsi que des améliorations de l’éclairage automatique qui améliorent considérablement les vidéos et les appels. Tout peut être fait dans un simple partage de fichiers.

Les premières bêtas de macOS Ventura arrivent aujourd’hui, et il est prévu que le mois prochain, il y aura une version de test publique accessible à tous les utilisateurs.