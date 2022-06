Le MacBook Pro 13 recevra également le nouveau SoC M2 d’Apple

Le nouveau SoC d’Apple promet beaucoup, dans la continuité de ce à quoi la marque nous a déjà habitués. Cette nouvelle M2 s’apprête à renforcer la proposition de la marque et se lance dans plusieurs modèles bien connus.

Après le Mac Air, Apple a également révélé que le MacBoko Pro aura une version dédiée avec le nouveau M2, avec des améliorations évidentes et bien plus encore à offrir à l’utilisateur.

Ce nouveau SoC marque une nouvelle offre d’Apple, encore plus performante et avec beaucoup plus de puissance de calcul pour les utilisateurs. Il ne s’agit pas seulement d’avoir plus de vitesse, mais cela donne aux utilisateurs des capacités intéressantes lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications et de travailler.

Tout d’abord, nous avons énormément gagné en termes de performances. Ce nouveau MacBook Pro est beaucoup plus rapide que le modèle précédent, tant dans les jeux que dans le traitement d’images, à titre d’exemple. On a ici des gains de 39% par rapport au modèle avec le SoC précédent.

Toujours dans le domaine de l’énergie, le SoC M2 parvient à être plus efficace, avec des améliorations facilement perceptibles au travail ou dans les loisirs. Apple promet pour le nouveau MacBook Pro une durée de 20 heures.

Nous avons également un maximum de 24 Go de RAM et 2 To de stockage, auxquels s’ajoutent un CPU 8 cœurs et un GPU 10 cœurs. WiFi 6, Thunderbolt et un écran rétine font également partie de l’offre qui est présente aux utilisateurs.

Le nouveau MacBook Pro arrivera en juillet et coûtera 1 299 $, avec une remise qui le place à 1 199 $ dans le segment de l’éducation.