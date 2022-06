Apple a publié watchOS 9, encore plus axé sur la santé et la déposition

L’Apple Watch occupe depuis longtemps une position unique dans le monde des montres connectées. Cette montre intelligente est intégrée de manière unique dans l’écosystème Apple, offrant de nombreuses fonctionnalités uniques.

Avec les nouvelles publiées aujourd’hui, Apple a décidé d’améliorer encore le système d’exploitation de cette montre et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans watch OS 9. Découvrons les nouveautés.

Pour faire ressortir les améliorations de watch OS 9, Apple les a réparties en plusieurs domaines. Celles-ci se concentrent sur divers domaines, des cadrans de montres aux sports et à la santé.

Tout d’abord, Apple donne à sa Watch 4 nouveaux cadrans. Ceux-ci repensent ce qu’ils offrent aux utilisateurs et réforment toutes les informations présentes dans ce système, avec des informations en direct et un accès rapide.

Dans le domaine de la course à pied, l’application associée est plus précise et avec encore plus d’informations. Il veut rendre la course à pied plus intelligente et plus informative pour les utilisateurs. De cette façon, vous pouvez rendre l’exercice plus utile.

Un autre domaine où les nouveautés sont présentes est celui de la santé. L’un des exemples concerne les médicaments, que l’Apple Watch pourra surveiller et alerter les utilisateurs. Ceux-ci recevront également des alertes pour les mélanges dangereux qui peuvent être faits avec des médicaments.

La sécurité continue de jouer un rôle important ici et Apple garantit désormais que toutes les informations ne sont présentes que sur la montre de l’utilisateur et que ce qui est transmis sera toujours protégé et non partagé avec qui que ce soit.