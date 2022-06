La guerre des drones en Ukraine peut-elle donner naissance à des « robots tueurs » ?

Des robots tueurs dans le conflit ? Ce sera possible? La guerre entre la Russie et l’Ukraine a révélé toute l’évolution technologique dans le domaine militaire. En plus des armes, des chars… dans cette guerre, les drones ont également été très souvent utilisés.

L’utilisation de drones dans la guerre a conduit à des discussions sur l’utilisation de robots tueurs.

L’invasion russe de l’Ukraine a malheureusement amené la guerre à un niveau plus technologique. Durant ces plus de cent jours de guerre, plusieurs pays ont fait connaître certains matériels de guerre capables de causer les plus grands dégâts.

Cependant, compte tenu du plein potentiel de la technologie, nous sommes encore loin d’une réalité ajustée aux technologies que nous utilisons déjà aujourd’hui, comme l’intelligence artificielle.

Les robots tueurs vont bientôt arriver ?

Ken Payne, expert en études stratégiques et relations internationales au King’s College de Londres, a déclaré que malgré toute la technologie, la guerre suit toujours les modèles traditionnels.

Je dirais que nous sommes à l’aube de changements assez fondamentaux… [A guerra na Ucrânia continua a seguir] des lignes plus traditionnelles, avec quelques éléments de technologie de pointe, notamment dans la technologie des drones, mais pas encore dans la technologie de l’intelligence artificielle

Kristian Gustafsson, du Département d’études sur le renseignement et la sécurité de l’Université Brunel, a déclaré que « la guerre est un grand accélérateur du développement technologique… elle l’a toujours été ». Cependant, nous sommes encore loin d’avoir un « Terminator T-1000 », référence au cyborg du film du réalisateur James Cameron, sur le terrain.

Dans cette guerre, on a beaucoup recouru à l’utilisation de drones, ce qui permet de mener le conflit à distance et presque sans intervention humaine.

Dans une vidéo d’une attaque russe en mai, un drone suicide de type KUB-BLA avec 1 kg de charge explosive s’est écrasé à quelques mètres d’un canon M777 qui avait été transporté par un convoi dirigé par l’armée ukrainienne. L’Ukraine suit la même stratégie : Selcuk Bayraktar, directeur exécutif de Baykar, une société turque qui a vendu des armes au pays, a confirmé que les drones TB2 « font ce qu’ils doivent ».

Les forces armées ukrainiennes ont déjà confirmé dans le passé que les puissants drones TB2 Bayraktar sont utilisés avec succès dans cette guerre. Ces véhicules aériens sans pilote avaient déjà été utilisés par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en 2020, dans la guerre du Haut-Karabakh et par la Turquie dans les guerres syrienne et libyenne.

Bien qu’assez autonomes, ces drones ne le sont pas. L’utilisation de robots tueurs, qui recourent à l’intelligence artificielle, peut être considérée comme une arme « nouvelle et puissante ». Justin Bronk, chercheur en puissance aérienne et technologie au Royal United Services Institute (RUSI) considère qu’à l’issue d’un tel conflit, avec l’utilisation de robots tueurs, certains des [soldados] mourra, mais finalement il y aura moins de victimes.