Psp A Enregistré Plus De 550 Accidents De Scooter

Les scooters sont arrivés au Portugal en force. Il est vrai que ce type de transport ne se trouve pas encore, du moins, dans toutes les capitales de district du Portugal, mais dans les grands centres, il est facile de voir sa popularité.

La police de sécurité publique (PSP) a publié un rapport qui indique que plus de 550 accidents impliquant des scooters ont été enregistrés au Portugal.

Un rapport de PSP révèle que les accidents de scooter sont en augmentation…

Un rapport publié aujourd’hui par PSP révèle que 550 accidents de scooter ont été enregistrés au cours des cinq dernières années. Le PSP a comptabilisé 441 blessés légers et 13 blessés graves, et les chiffres augmentent depuis 2018. Les données du PSP révèlent que 29 accidents ont eu lieu en 2018 ; 169 en 2019 ; 97 en 2020 ; et 290 en 2021.

En 2020, le nombre d’accidents avec des scooters était plus faible, en raison des restrictions de circulation dues à la pandémie.

Associé à l’installation de radars à Lisbonne, Fernando Nunes da Silva, ancien conseiller pour la mobilité et les transports à la mairie de Lisbonne (CML), a déclaré que…

Je pense que c’est très amusant de vouloir réduire la vitesse des voitures qui ont une capacité de freinage – aujourd’hui, la technologie permet une plus grande vitesse et efficacité dans le freinage – et ensuite elles vous permettent de rouler à vélo à 25 kilomètres par heure, sans aucune protection. Et en plus sur les tournées. La voiture peut rouler à 30 ou 50 kilomètres à l’heure, mais elle a sa propre voie, elle est séparée et a une capacité de freinage beaucoup plus importante.

S’adressant à l’agence Lusa, Rosa Pita, vice-présidente de la prévention routière portugaise, a déclaré que ces chiffres ne reflètent pas la réalité, car la plupart d’entre eux se produisent sans collision avec d’autres véhicules et donc beaucoup n’atteignent pas le PSP. « [As trotinetes] ils n’ont pas besoin d’immatriculation ou d’assurance pour couvrir les risques résultant de leur utilisation sur la voie publique, et leur conduite ne nécessite pas non plus de permis légal, mais les conducteurs sont soumis aux règles de la circulation, ce qui implique qu’ils doivent connaître le code de la route », a déclaré le Ministère de l’administration interne en réponse à Lusa.

Il faut également tenir compte de l’utilisation de scooters par des conducteurs sous l’emprise de l’alcool. Entre début 2021 et le 15 novembre, la PSP a interpellé 21 personnes pour conduite de scooter avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 1,2 gramme/litre, un nombre plus de trois fois supérieur à celui de 2020.