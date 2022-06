Apple Wwdc 2022 : Qu'attendre De L'événement D'aujourd'hui ?

Aujourd’hui est le début d’un énième événement Apple dédié aux développeurs, WWDC 22. Nous savons avec certitude que de nouvelles versions des systèmes d’exploitation des différents produits Apple seront présentées, mais l’entreprise ne devrait pas s’arrêter là.

Venez découvrir à quoi vous attendre pour l’événement d’aujourd’hui ?

iOS 16 et iPadOS 16

L’iPhone et l’iPad d’Apple recevront aujourd’hui la nouveauté la plus importante de l’année qui sera améliorée jusqu’à ce qu’elle soit disponible pour tous les utilisateurs en septembre, avec le lancement des nouveaux gadgets.

Les mises à jour attendues pour ces versions sont considérées comme parmi les plus importantes de ces dernières années, avec des ajustements fondamentaux au niveau de l’interface.

Les applications pertinentes telles que Santé et Messages ainsi que la zone de notifications devraient recevoir des améliorations. Un autre exemple pourrait être la détection d’accidents de la route, avec un appel direct au numéro d’urgence.

Quelque chose de très attendu pour iOS 16 est l’écran de verrouillage permanent, avec des informations utiles toujours disponibles. Cependant, cela devrait être une fonctionnalité limitée au prochain iPhone 14 Pro. Même ainsi, l’écran de verrouillage, en général, devrait recevoir de nouveaux fonds d’écran et même des widgets.

Pour les utilisateurs d’iPad, la gestion du multitâche pourrait être sensiblement améliorée. Mais sur l’iPhone, il devrait également y avoir une option de redimensionnement des fenêtres en multitâche, ce qui facilitera l’utilisation des applications.

Les premières versions bêta pour les développeurs devraient sortir aujourd’hui et, historiquement, d’ici un mois, la première version bêta publique d’iOS et d’iPadOS 16 devrait arriver.

MacOS 13, tvOS 16 et watchOS 9

Toujours au sein des systèmes d’exploitation et de leur actualité à la WWDC 2022, le système d’exploitation pour mac, Apple Watch et Apple TV devrait également être présenté lors de l’événement d’aujourd’hui.

watchOS 9 pourrait apporter de grands changements, comme le prédisent certains analystes. Ce système peut venir avec un mode d’économie d’énergie comme nous le savons déjà dans les smartphones, il devrait avoir des améliorations en termes de navigation et même des fonctionnalités de détection en termes de pression artérielle, laissant des alertes chaque fois qu’il y a quelque chose qui sort de l’ordinaire.

Concernant MacOS 13, l’une des nouveautés pourrait être l’inclusion d’un nouveau panneau Préférences Système plus proche des paramètres iOS, et certaines applications devraient être repensées. Dans le cas de tvOS 16, l’un des exemples d’améliorations dont il a déjà été question parmi les rumeurs est l’inclusion de fonctionnalités de maison intelligente, en plus des fonctionnalités étendues du HomePod mini.

Hardware : un nouveau MacBook Air et le casque de réalité virtuelle

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un événement matériel, il est probable qu’Apple présente aujourd’hui au moins un nouveau MacBook Air avec le processeur M2 d’Apple.

Selon certains analystes, le nouvel ordinateur aura un design plus carré qui rappelle l’iMac 24″ de l’année dernière, et il sera également proposé avec une gamme de couleurs vives et modernes, en plus des versions classiques.

Dans les rumeurs récentes, l’encoche sur l’écran est visible, tout comme le MacBook Pro de l’année dernière, cependant, il n’est pas certain qu’Apple proposera une telle fonctionnalité. Vous pouvez également avoir une connexion de charge MagSafe et plus de ports Thunderbolt, pas de carte SD ou de port HDMI.

Contrairement aux années précédentes, la disponibilité de ce nouvel ordinateur peut prendre un peu plus de temps, en raison de problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement chinoises, qui ont été affectées par la pénurie de composants et les restrictions imposées par le gouvernement pour arrêter la propagation de COVID-19 19 dans le pays.

Quant au casque dédié à la réalité virtuelle, il y a des indications qui pointent non pas vers l’arrivée d’un produit, mais vers son introduction, ainsi qu’un système d’exploitation dédié. Récemment, des rumeurs sont réapparues autour d’un « realityOS » qui pourrait être le système créé pour équiper le casque de réalité virtuelle et augmentée.

L’événement d’aujourd’hui commence à 18 heures avec une surveillance en direct sur Netcost-security.fr et met en évidence les principales nouvelles. La WWDC 2022 d’Apple se déroulera ensuite pour le reste de la semaine avec des sessions destinées aux développeurs, comme d’habitude.