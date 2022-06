Iridium 9575A est le téléphone « de guerre » que Zelensky utilise pour parler aux États-Unis

L’invasion de l’Ukraine et toute la barbarie que la Russie a menée vivent beaucoup de la technologie que cette guerre a apportée sur le champ de bataille. Outre les équipements de combat, les armes de pointe, utilisées soit par l’armée ukrainienne, soit par les troupes de Poutine, il existe des équipements de communication, dont le réseau Starlink et d’autres moyens peu connus, comme les téléphones satellites utilisés entre Zelensky et les chefs d’État les plus divers. .

Les États-Unis entretiennent des contacts réguliers avec le président ukrainien via un téléphone satellite sécurisé, Iridium 9575A.

Communications en temps de guerre : importance stratégique

Les chefs d’État, ainsi que toutes les communications au plus haut niveau du gouvernement entre les pays, exigent une communication sécurisée et privée. En temps de guerre, ces inquiétudes sont redoublées, car l’interception des nappes pourrait être fatale à l’une des parties au conflit prise au dépourvu. À ce titre, des communications sécurisées sont essentielles dans tout scénario de guerre.

Selon CNN, avant le début de la guerre, la plupart des communications sécurisées entre l’Ukraine et les États-Unis passaient par l’ambassade américaine à Kiev. Cependant, les rapports de renseignement indiquaient que la Russie se rapprochait du lancement de l’invasion.

Avec plusieurs jours d’avance et sentant déjà l’intention de Poutine, Washington a ordonné l’évacuation des employés non essentiels de son ambassade et a envoyé plusieurs téléphones sécurisés pour rester en contact. Un pour le président Zelensky et un pour son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

Iridium 9575A, le téléphone sécurisé avec lequel Biden parle à Zelenski

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur comment et avec qui ces téléphones sont utilisés et cela a clairement à voir avec des mesures de sécurité extrêmes. En tant que tel, on ne sait pas avec une certitude absolue quel modèle les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine.

Cependant, les communications téléphoniques sécurisées par satellite de Washington sont acheminées via l’Iridium 9575A, un appareil spécialement conçu à cet effet, avec « une durabilité de niveau militaire et un cryptage sécurisé NSA Type 1 ».

L’équipement dispose d’une connectivité bidirectionnelle avec les appels, les SMS, les e-mails, le GPS et même le service Google Maps. Sa batterie peut durer jusqu’à 5 heures d’appels et 24 heures en veille. Le téléphone peut fonctionner à des températures comprises entre -10º et 55º et est étanche à la poussière et aux projections d’eau, c’est-à-dire qu’il dispose d’un indice de protection IP65.

De plus, il possède la certification militaire MIL-STD 810G, qui garantit qu’il a passé 29 tests de tous types. Selon le fabricant, cet équipement est soutenu par un réseau composé de 66 satellites situés à environ 780 kilomètres au-dessus de la surface de la terre.