Il y a beaucoup plus de smartphones Xiaomi qui perdent la prise en charge des mises à jour MIUI

Xiaomi a fait un travail unique en matière de mises à jour. La marque parie sur MIUI et cela a été apporté à ses smartphones, dans de nombreux cas déjà vieux de quelques années et avec des limites par rapport à ce à quoi on pourrait s’attendre.

Bien sûr, le soutien n’est pas éternel et il y a des moments où le soutien prend fin. Xiaomi a maintenant présenté une nouvelle liste de smartphones qui perdront le support de MIUI et cesseront donc d’être mis à jour à l’avenir.

Toutes les marques étendent la prise en charge des mises à jour sur leurs smartphones. Celles-ci durent plus longtemps, elles sont donc à jour pendant une période plus longue et sans aucune limitation. Xiaomi suit ce mouvement et ses smartphones sont parmi ceux qui reçoivent le plus de mises à jour.

Pourtant, d’après ce que l’on peut voir, il y a plus de smartphones qui n’auront plus accès aux nouvelles mises à jour de MIUI. Cette liste a maintenant été étendue et comprend quelques appareils de marque supplémentaires, qui perdent de nouvelles fonctionnalités.

La liste dans le cas de Xiaomi est réduite, mais ceux-ci rejoignent désormais les smartphones et autres équipements qui étaient déjà là. Nous voyons le modèle précédent de tablette Xiaomi atteindre sa fin de vie et perdre le support de MUIU. Il y a aussi le Mi Play et le Mi 9 SE.

Du côté de Redmi, la liste est plus longue et compte 6 modèles atteignant EOL, c’est-à-dire sa fin de support à différents niveaux. Le plus visible de tous sera le fait qu’il n’y aura pas de mises à jour MIUI à l’avenir.

Bien que cela ne plaise pas à la plupart, il s’agit d’une liste inévitable et qui continuera de s’allonger avec le temps. L’âge et le vieillissement des smartphones Xiaomi entraîneront la perte du support MIUI et donc la perte de mises à jour.