Attention, n’échangez pas les prix Rewards pour le moment

Si vous êtes inscrit au programme Microsoft Rewards, vous ne devez pas échanger vos points pour le moment. Actuellement, il existe un risque que le compte soit bloqué lors de leur utilisation. Il s’agit d’un bogue causé par une erreur technique et qui n’a pas encore été corrigé.

Un bug bloque les comptes Rewards lors de l’échange de points

Ces derniers jours, certains utilisateurs ont tenté d’échanger leurs récompenses Microsoft et ont reçu une suspension de compte en retour. Sur Reddit, vous pouvez trouver de nombreux rapports de différents pays sur le sujet. Les utilisateurs en Allemagne seraient également concernés par le problème. De plus, les comptes Microsoft des utilisateurs en Espagne, au Mexique, en France, au Brésil, en Irlande et dans certaines autres régions ont été gelés.

De son côté, le directeur marketing de la fidélité Xbox, Daniel Martins, a publié une déclaration sous le post Reddit. Ceux de Redmond savent qu’un bogue provoque actuellement le verrouillage accidentel des comptes des membres Rewards lors de l’échange. Tant que le problème n’est pas résolu, nous vous recommandons de ne pas utiliser Microsoft Rewards. Cependant, il n’est pas clair si l’erreur se produit chez tous les utilisateurs ou seulement chez une petite partie des utilisateurs qui souhaitent utiliser leurs points.

Les utilisateurs concernés doivent contacter le support technique

Les utilisateurs concernés sont invités à créer un ticket d’assistance. Par conséquent, si vous avez récemment essayé d’utiliser Microsoft Rewards et reçu un blocage, vous devez contacter le support Redmond. Un ticket de support peut être créé via ce lien. Pour le moment, la raison de l’échec est inconnue. Les développeurs travaillent sur un correctif, on peut donc supposer que le bogue sera bientôt corrigé. Par la suite, les points Microsoft Rewards devraient redevenir échangeables comme d’habitude.