Les graphiques Nvidia GeForce RTX 4060 consommeront plus d’énergie que le RTX 3070

En attendant l’annonce et le lancement de la nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia, les fuites et informations habituelles qui révèlent certains des détails et caractéristiques possibles de ces puces à venir arrivent, avec une régularité croissante.

En ce sens, nous savons désormais de sources industrielles que le modèle Nvidia GeForce RTX 4060 consommera plus d’énergie que la génération actuelle GeForce RTX 3070.

GeForce RTX 4060 a besoin de plus de puissance que le RTX 3070

Selon les dernières rumeurs, la future carte graphique GeForce RTX 4060 de Nvidia consommera plus d’énergie que la GeForce RTX 3070. On rappelle que cette dernière, qui appartient à la génération actuelle de GPU de la marque, dispose d’un TDP de 220W. Par conséquent, ces informations montrent que le modèle GeForce RTX 4060 consommera encore plus que cette valeur.

L’information a été révélée par le leaker fiable @kopite7kimi, sur son compte Twitter, comme d’habitude. Dans le tweet, le leaker dit qu’il n’est pas intéressé par la date de sortie, mais qu’il est curieux des performances du RTX 4060, qui consommera plus d’énergie que le RTX 3070.

Les détails indiquent que ce nouveau modèle, de la génération avec l’architecture Ada Lovelace, aura une augmentation d’au moins 50W de plus que la génération actuelle. Ainsi, la prochaine génération de cartes graphiques de Nvidia marquera la fin de la conception de puces monolithiques, c’est-à-dire basées sur une seule puce.

Il est également important de rappeler que Nvidia laisse de côté le procédé 8 nm du Samsung Foundry pour passer au 5 nm du taïwanais TSMC. Ainsi, puisque la consommation d’énergie ne diminue pas, on s’attend à ce que la grande surprise soit en fait le niveau de performance de ces équipements.

Cela dit, les attentes sont élevées pour la prochaine gamme de GPU de Nvidia, mais aussi d’AMD. Et on ne peut pas oublier Intel qui semble miser fort avec ses cartes graphiques Arc Alchemist.