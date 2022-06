SEGA présente la console Mega Drive Mini 2 avec 50 jeux et le support SEGA CD

Récemment SEGA a annoncé un événement et rapidement Internet s’est douté que la marque japonaise serait en train de préparer l’annonce d’une nouvelle console de jeu au design rétro.

Au fur et à mesure que les soupçons ont été clarifiés et confirmés, la société a présenté sa console Mega Drive Mini 2 qui disposera de 50 jeux classiques, incluant également la prise en charge des titres SEGA CD.

SEGA Mega Drive Mini 2

Après spéculation, SEGA a finalement annoncé quelque chose qui était attendu, une nouvelle console au design rétro. La marque a ensuite présenté officiellement sa Mega Drive Mini 2 vendredi dernier (3), et promet que le nouvel équipement apportera 50 jeux classiques.

Mais l’une des grandes nouveautés est la prise en charge des jeux SEGA CD, qui au Japon s’appelle Mega CD, un accessoire basé sur CD-ROM qui lit les jeux dans ce format.

La marque a également révélé que la console devrait recevoir des mises à jour de jeu sans précédent qui, jusqu’à présent, étaient inédites pour le arcades. Parmi ces mêmes jeux se trouve le titre Fantasy Zone, qui est développé par le même fan qui a créé l’adaptation du jeu Darius pour la première version de la Mega Drive Mini.

Consultez la liste des jeux confirmés pour la nouvelle console Mega Drive Mini 2 de SEGA :

Silpheed (CD SEGA)

CD Shining Force (CD SEGA)

CD Sonic (CD SEGA)

Yumemi Yataka no Monogatari ! (Le manoir des âmes cachées, SEGA CD)

Popful Mail (CD SEGA)

Virtua Racing (Méga Drive)

Bonanza Bros. (Méga Drive)

Brillant dans les ténèbres (MegaDrive)

Thunder Force IV (Méga Drive)

Taruruuto-kun magique (Mega Drive)

L’annonce de la nouvelle console a été faite lors d’un événement diffusé en direct destiné au public japonais. Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir cette même transmission où le Mega Drive Mini 2 a été présenté.

La société ajoute également qu’elle apportera également à cette console plusieurs accessoires permettant à chaque joueur de personnaliser son équipement. Parmi ces accessoires figurent le Mega Drive Tower Mini 2 qui est livré avec un mini lecteur CD et une reproduction de la cassette du jeu Virtua Racing. Avec cet accessoire, la console devient une copie exacte de la Mega Drive originale, avec le lecteur CD SEGA et 32x. Cet accessoire sera au prix d’environ 47 euros, et les joueurs pourront également acheter des manettes avec six boutons supplémentaires pour 28 euros.

Pour l’instant, la sortie de la nouvelle console SEGA n’a été confirmée qu’au Japon, où elle arrivera le 27 octobre pour un prix de 9980 ¥, soit environ 71 euros en conversion directe au taux actuel.

La société promet également de révéler bientôt plus d’informations sur la liste complète des jeux, ainsi que sur la possibilité que le Mega Drive Mini 2 arrive dans d’autres pays.