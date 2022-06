Elon Musk renonce à son intention de licencier 10% des employés de Tesla

Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouvelles d’entreprises licenciant des dizaines et des centaines d’employés. Elon Musk lui-même avait signalé un possible licenciement de 10% de ses employés chez Tesla. Cependant, le PDG de la compagnie d’électricité est revenu sur ses intentions et a annoncé ce week-end qu’il allait enfin augmenter le nombre d’employés dans l’entreprise au cours des 12 prochains mois.

Le message a été communiqué via son compte Twitter.

Elon Musk semble revenir sur sa décision de tirer sur Tesla

Elon Musk a déclaré samedi que les effectifs du fabricant de véhicules électriques augmenteraient au cours des 12 prochains mois. Toutefois, le nombre d’employés rémunérés devrait peu changer. Le message montre un retrait d’un e-mail envoyé il y a à peine deux jours. Selon la communication, Musk a déclaré que 10% de suppressions d’emplois étaient nécessaires.

Le nombre total d’employés augmentera, mais les salaires devraient être assez stables.

a tweeté Musk en réponse à un compte Twitter non vérifié qui faisait une « prédiction » que les effectifs de Tesla augmenteraient au cours des 12 prochains mois.

Comme argument pour ce possible licenciement de 10% de ses employés, le magnat sud-africain dit avoir un mauvais pressentiment sur l’économie américaine.

En plus de cet argument, le responsable de la marque a également envoyé un autre e-mail aux employés disant que Tesla réduirait le nombre d’employés de 10%, car il est devenu « en sureffectif dans de nombreux domaines ». Mais « le nombre de travailleurs horaires va augmenter », a-t-il déclaré.

En conséquence, les actions de Tesla ont plongé de 9,2 % vendredi.

Tesla comptera plus de 100 000 employés

Selon un dossier réglementaire américain de Tesla, l’entreprise et ses filiales comptaient près de 100 000 employés fin 2021.

Mais la semaine a été pleine de communications et d’ultimatums du PDG à ses employés. Dans l’une des communications, le responsable de l’entreprise a lancé un ultimatum à tous les employés pour qu’ils retournent au bureau au moins pour effectuer un minimum de 40 heures par semaine. S’ils ne le faisaient pas, cela serait considéré comme un licenciement, a-t-il écrit.

De plus, jeudi, Elon a déclaré que la journée de présentation de l’IA de Tesla serait reportée au 30 septembre. À cette date sera présenté le prototype d’Optimus, un robot humanoïde prioritaire pour l’entreprise, qui devrait être prêt à être lancé l’année prochaine.