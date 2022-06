God of War Ragnarök est sur la bonne voie

Santa Monica Studios (Playstation Studios) travaille sur God of War Ragnarök et a récemment révélé des informations sur certaines fonctionnalités du jeu.

C’est l’un des jeux les plus attendus de cette année, avec le retour de Kratos et de son fils, Atreus, dans une aventure encore plus grande que la précédente.

L’action de God of War Ragnarök se déroule quelques années après les événements du jeu précédent, dans lequel nous sommes confrontés à la réalité que Fimbulwinter se termine, anticipant ainsi Ragnarök, c’est-à-dire la fin du Monde.

Atreus, désormais un peu plus âgé, montre des signes clairs d’un conflit intérieur lié aux révélations qui ont été faites (la prophétie de Loki et son rôle dans tout ce qui vient), se retrouvant dans une tourmente émotionnelle à l’approche de la fin de Ragnarök.

Ensemble, Kratos et Atreus s’aventureront profondément dans les neuf royaumes à la recherche de réponses alors que les forces d’Asgard se préparent à la guerre. En chemin, ils exploreront des paysages mythiques à couper le souffle, recruteront des alliés et affronteront des ennemis redoutables (comme Thor ou notre bien connue Freya), sous la forme de dieux et de monstres nordiques.

L’une des armes les plus importantes de God of War est la hache Léviathan, qui marque son retour dans Ragnarök et se révèle à nouveau comme un élément fondamental du gameplay, pouvant être lancée et améliorée avec de nouvelles attaques et capacités.

Alors que Kratos et Atreus s’aventurent à travers les 9 royaumes et rencontrent les nombreux monstres et ennemis puissants qui se présentent à eux, la hache Léviathan, les lames du chaos et le bouclier gardien seront de la plus haute importance.

Cependant, non seulement Kratos et Atreus rencontreront des ennemis au cours de leur aventure, mais de nouveaux personnages (plus sympathiques) croiseront également leur chemin, comme Angrboda (l’un des derniers géants), Tyr (fils d’Odin et demi-frère de Thor) . et Baldur) entre autres.

Accessibilité de God of War Ragnarok

Au fil des années, les producteurs de jeux vidéo sont devenus de plus en plus sensibles à la façon dont ils développent des jeux, dans le but de les rendre plus inclusifs et accessibles à tous les joueurs.

Comme vous vous en doutez, God of War Ragnarök, suivant la philosophie du jeu précédent, présente plusieurs fonctionnalités d’accessibilité qui ont été améliorées et innovées.

« Non seulement nous avons repensé l’interface pour offrir plus de flexibilité et de lisibilité, mais nous avons également reconfiguré le remappage des boutons à partir de zéro pour augmenter la possibilité de personnaliser les systèmes de combat et les interactions.», a déclaré Mila Pavlin, Lead UX Designer chez Santa Monica Studios, ajoutant que «Toutes les fonctionnalités d’accessibilité de God of War (2018) ont été maintenues et étendues pour inclure plus de 60 options avec lesquelles il sera plus facile d’adapter le jeu au style et aux besoins de chaque joueur”.

Parmi les nouveautés, les fonctions d’accessibilité de God of War (2018) pour PC ont été ajoutées à God of War Ragnarök. « Dans la version PC de God of War (2018), notre objectif était d’améliorer et de peaufiner certaines des fonctionnalités les plus populaires de la version PlayStation initiale, que nous continuons à proposer dans God of War Ragnarök pour PlayStation 4 et PlayStation 5.», a déclaré Mila Pavlin, énumérant ensuite ces caractéristiques : «sprint sprint automatique”, “point permanent (vue toujours allumée)”, “style de croix » et « style de verrouillage”.

God of War Ragnarök proposera également des améliorations dans le système de sous-titres, afin de fournir aux joueurs encore plus de personnalisation et d’informations, et des améliorations dans la taille du texte et des icônes.

Le système de remappage des boutons a également été repensé afin que les joueurs puissent personnaliser leurs propres paramètres dans God of War Ragnarök. Cela signifie que les joueurs pourront changer les actions des boutons individuels et, pour des actions plus complexes, choisir différents paramètres dans une liste prédéfinie.

De plus, un nouveau mode à contraste élevé a été annoncé, qui permettra aux joueurs d’appliquer des couleurs aux objets du jeu, tels que des cibles, des ennemis, d’autres personnages et divers types d’objets.

Le nouveau God of War Ragnarök comportera également un système de navigation par caméra, qui donnera aux joueurs la possibilité d’orienter leur champ de vision vers l’objectif de la boussole. Lorsque vous n’êtes pas en combat, par exemple, et que vous appuyez sur le bouton d’aide à la navigation, votre champ de vision sera redirigé vers l’objectif suivant de l’histoire.

God of War Ragnarök devrait sortir sur PlayStation 5 et PlayStation 4 plus tard cette année (2022).