Mercedes appellera près d’un million de voitures aux ateliers ! Car?

Comme nous l’avons mentionné récemment, les marques automobiles ont appelé un grand nombre d’unités aux ateliers, après avoir détecté des problèmes. Cette fois, c’est Mercedes qui appellera près d’un million de voitures aux ateliers.

Bien qu’étant une marque haut de gamme, Mercedes n’est pas à l’abri de ce genre de situations. Découvrez quel problème est détecté.

Mercedes : Rien qu’en Allemagne, 70 000 iront aux ateliers.

Selon l’Agence France-Presse (AFP), le groupe Mercedes-Benz va faire appel à environ un million de véhicules dans le monde pour des ateliers de réparation. L’enjeu est un problème potentiel dans le système de freinage, plus précisément dans les systèmes de freinage des véhicules GL et ML construits entre 2004 et 2015.

Mercedes a déjà confirmé cette situation à l’AFP, expliquant qu' »une manœuvre rigide ou forte » de freinage pourrait provoquer des dommages mécaniques aux véhicules couverts dans de « rares cas » de corrosion très sévère.

Toujours selon ce qui a été révélé, sur près d’un million de voitures qui seront appelées officiellement, 70 000 se trouveront en Allemagne.

Mercedes-Benz est une marque automobile allemande appartenant au groupe Mercedes-Benz créé en 1924, issu d’une fusion entre Benz & Cie. et Daimler-Motoren-Gesellschaft. C’est la plus ancienne entreprise de voitures et de véhicules utilitaires d’Allemagne et du monde.