Des énergies renouvelables sans limites ? Cette turbine océanique profonde pourrait être une option

La recherche de méthodes garantissant l’obtention d’énergie de manière durable a été incessante, en particulier dans les grandes civilisations qui ont besoin de grandes quantités. En ce sens, le Japon a développé une turbine qui, une fois placée dans les profondeurs océaniques, pourra offrir une énergie renouvelable illimitée.

Le Japon a besoin de grandes quantités d’énergie et, pour cette raison, est encore très dépendant des combustibles fossiles. En effet, bien qu’il soit le troisième plus grand producteur d’énergie solaire au monde et investisse dans l’énergie éolienne, aucune de ces sources ne garantit la stabilité et la fiabilité dont un pays a besoin et que les courants océaniques peuvent supporter.

Le Japon ne dispose pas de nombreuses sources d’énergie alternatives. Les gens peuvent dire que ce n’est qu’un rêve, mais nous devons tout essayer pour atteindre le zéro carbone.

Ken Takagi, professeur de politique des technologies océaniques à la Graduate School of Frontier Sciences de l’Université de Tokyo, a déclaré à Bloomberg.

Cependant, et montrant une volonté de changer d’approche, le pays a maintenant testé un système qui pourrait garantir une forme stable et fiable d’énergie renouvelable. Selon Bloomberg, il s’agit d’installer une turbine dans les profondeurs de l’océan.

Une turbine en haute mer pourrait alimenter le Japon

La turbine franchit les portes du japonais IHI Corp, qui développe depuis plus de 10 ans une machine sous-marine tirant parti de l’énergie générée par les courants de l’océan profond. Nommé Kairyu, il ressemble à un avion et pèse environ 330 tonnes.

Pour faire son travail, la turbine dispose de deux ventilateurs contrarotatifs reliés par un fuselage massif. L’objectif de l’entreprise qui le développe est de transmettre de l’énergie à travers des câbles posés sur le fond marin.

Les plans d’IHI Corp sont ambitieux, car ils ont l’intention d’installer les turbines dans l’un des courants les plus forts au monde : le courant de Kuroshio. Comme le spécule la New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan, il pourrait générer jusqu’à 200 gigawatts d’énergie fiable.

Ce chiffre correspond à 60 % de la capacité actuelle de production d’électricité du Japon.

Les courants océaniques ont un avantage en termes d’accessibilité au Japon. L’éolien est géographiquement plus adapté à l’Europe, exposée aux vents dominants d’ouest et située à des latitudes plus élevées.

A expliqué Ken Takagi.

Après avoir surmonté les obstacles inhérents à l’installation d’infrastructures dans les profondeurs de l’océan, IHI Corp sera en mesure d’assurer le succès dont le projet a besoin pour produire une énergie propre et sûre pour desservir le Japon.

