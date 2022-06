La possibilité d’inverser le vieillissement humain est maintenant plus proche

Ce ne sera pas le souhait de tout le monde, mais ce sera peut-être le souhait de beaucoup : inverser le vieillissement. Les scientifiques ont récemment approché cette possibilité avec un essai clinique réalisé sur des souris.

À l’avenir, ils pourront travailler pour voir si les techniques peuvent être appliquées au corps humain.

Le vieillissement et ses conséquences sont des réalités dont beaucoup veulent se débarrasser. Par conséquent, depuis longtemps, les scientifiques ont cherché un moyen d’inverser le processus et de garantir plus de jovialité aux personnes intéressées. Malgré les procédures qui garantissent une apparence plus jeune, il n’existe toujours pas de méthode efficace garantissant l’inversion du vieillissement cellulaire.

Maintenant, selon CNN, le biologiste moléculaire David Sinclair, avec son équipe de la Harvard Medical School, a réussi à inverser le vieillissement chez la souris, en utilisant des protéines capables de transformer une cellule adulte en cellule souche. Dans une première étude réalisée en décembre 2020, l’équipe avait réussi à restaurer les rétines endommagées par l’âge de souris, améliorant leur vision au niveau des nouveau-nés.

C’est une restauration permanente pour autant que nous puissions en juger, et nous pensons que cela peut être un processus universel qui pourrait être appliqué dans tout le corps pour restaurer notre âge. Si nous inversons le vieillissement, ces maladies ne devraient pas se produire. Nous avons maintenant la technologie pour pouvoir passer par centaines sans se soucier d’avoir un cancer à 70 ans, une maladie cardiaque à 80 ans et la maladie d’Alzheimer à 90 ans.

David Sinclair a déclaré à CNN.

La cause de la plupart des maladies est inévitablement le vieillissement. Selon Sinclair, la médecine moderne ignore cette cause fondamentale et se concentre uniquement sur le traitement des maladies lorsqu’elles surviennent. Désormais, avec les recherches et les résultats obtenus par l’équipe de Harvard, « on sait que l’inversion de l’âge d’un organe tel que le cerveau d’une souris, élimine les maladies causées par la vieillesse ».

À l’avenir, nous pourrons peut-être inverser le vieillissement

L’équipe de Sinclair a cherché une alternative plus sûre à celles trouvées précédemment – qui impliquaient la formation de cancers, par exemple. Dans ce cas, l’équipe a choisi trois des quatre facteurs Yamanaka et les a génétiquement ajoutés à un virus inoffensif.

Le virus a été créé pour envoyer ces facteurs Yamanaka aux cellules ganglionnaires rétiniennes endommagées d’une souris âgée. Le résultat a montré que les neurones endommagés dans les yeux de la souris injectés avec les trois cellules ont miraculeusement récupéré (presque).

Le chef d’équipe a déclaré qu’ils étaient capables d’inverser le vieillissement des muscles et du cerveau des souris depuis le début de l’étude, et a annoncé qu’ils travaillaient maintenant sur la régénération du corps entier.

Plus tard, et seuls le temps et l’étude dicteront cette possibilité, les scientifiques travailleront à l’application de ces techniques au corps humain.

