La mise à jour de Windows 11 pour 2023 s’appellera « Sun Valley 3 »

Sun Valley est venu comme un projet d’unification de l’interface Windows 10 au cours de ses dernières années de développement. Cependant, sous l’égide de Panos Panay, ce projet a évolué vers quelque chose d’encore plus grand : Windows 11. Ainsi, Sun Valley deviendrait le nom de code du dernier système d’exploitation publié par Microsoft.

La cadence de mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 deviendrait annuelle, plutôt que semestrielle comme c’était le cas avec Windows 10. Comme il est d’usage chez Microsoft, chacune de ces mises à jour reçoit un nom de code, Sun Valley 2 étant la mise à jour qui arrive sur Windows 11 en les mois à venir, connu commercialement sous le nom de Windows 11 22H2.

« Copper » ou « Sun Valley 3 », les noms de code de Windows 11 22H3

Microsoft a déjà commencé à préparer la mise à jour 2023, dont la nouvelle est révélée dans la chaîne Dev du programme Windows Insider. En fait, dans les dernières versions déjà le nom de code a été révélé de Windows 11 23H2, qui sera « Copper » ou « Sun Valley 3 ». De son côté, Windows 11 22H2 a été codé en interne comme « Nickel ».

Ce nom suggère que la mise à jour de Windows 11 pour 2023 continuera à se concentrer sur l’amélioration de l’interface utilisateur, en éliminant les incohérences et en cherchant à améliorer la section tactile. On a déjà vu comment Redmond voulait améliorer l’utilisation des écrans tactiles avec Sun Valley 2 et ces efforts semblent se poursuivre jusqu’à la prochaine mise à jour.

Quant à la simultanéité de noms tels que Copper ou Sun Valley 3, il est courant que les différents départements de l’entreprise utilisent l’un ou l’autre selon la couche du système d’exploitation sur laquelle ils travaillent. Lorsque vous travaillez sur le noyau, le nom du métal est souvent utilisé, tandis que Sun Valley se concentre généralement sur l’interface utilisateur.

La mise à jour Windows 11 23H2 devrait arriver au cours de l’automne 2023. Pour le moment, on en sait très peu à ce sujet, bien que des widgets sur le bureau, des actions rapides ou des améliorations dans des sections de l’application aient déjà été aperçus.