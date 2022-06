Les niveaux de dioxyde de carbone ont atteint leurs niveaux les plus élevés jamais enregistrés

Le monde est en plein changement et il y a des chiffres inquiétants tels que les niveaux de dioxyde de carbone. Malgré tous les appels à un « monde plus vert », les pays continuent d’ignorer l’état de la planète et les résultats ne laissent aucun doute.

En mai dernier, les niveaux de dioxyde de carbone ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés pour l’humanité.

Dioxyde de carbone : avant la révolution industrielle, le niveau de CO2 était d’environ 280 ppm

La quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère qui réchauffe la planète a franchi une étape importante (plus de 50 % au-dessus de l’époque préindustrielle), a averti vendredi la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). L’organisation a souligné que ces niveaux n’avaient pas été enregistrés depuis des millions d’années.

Le réchauffement climatique d’origine humaine – avec la production d’électricité à partir de combustibles fossiles, les transports, la production de ciment ou la déforestation – est responsable de ce phénomène, selon l’agence américaine.

En mai 2022, le seuil de 420 parties par million (ppm), l’unité de mesure utilisée pour quantifier la pollution de l’air, a été dépassé. En mai 2021, ce taux était de 419 ppm, et en 2020, de 417 ppm.

Avant la révolution industrielle, le niveau de dioxyde de carbone était d’environ 280 ppm pendant les quelque 6 000 ans de civilisation humaine qui l’ont précédée, selon la NOAA.

Le niveau atteint aujourd’hui « est comparable » à ce qu’il était « il y a entre 4,1 et 4,5 millions d’années, lorsque les niveaux de CO2 étaient proches ou supérieurs à 400 ppm », a indiqué l’agence dans un communiqué.

Le niveau de la mer à l’époque était de 5 à 25 mètres plus haut, suffisamment pour que de nombreuses grandes villes d’aujourd’hui soient submergées.

Le dioxyde de carbone est un composé chimique composé de deux atomes d’oxygène et d’un atome de carbone. La représentation chimique est CO₂. Le dioxyde de carbone a été découvert par l’écossais Joseph Black en 1754. Structurellement, le dioxyde de carbone est constitué de molécules de géométrie linéaire et de caractère non polaire.