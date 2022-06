Les victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie ont perdu plus d’un milliard de dollars depuis 2021

Le sujet des crypto-monnaies génère encore beaucoup de discussions, n’étant pas du tout consensuel, mais il ne le sera probablement jamais non plus. Si, d’un côté, il y a ceux qui font l’apologie et investissent même dans le business des monnaies numériques, de l’autre, nombreux sont aussi les plus sceptiques qui viennent avec beaucoup de méfiance et même discréditent cette technologie.

Un récent rapport de la Federal Trade Commission des États-Unis a maintenant révélé que les victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie ont perdu plus d’un milliard de dollars depuis l’année dernière.

Plus d’un milliard de dollars perdus dans des escroqueries à la crypto-monnaie

Selon un rapport publié ce vendredi (3) par la Federal Trade Commission (FTC), plus de 46 000 personnes ont signalé des situations dans lesquelles, au total, elles ont perdu plus d’un milliard de dollars dans des escroqueries et des fraudes à la crypto-monnaie depuis le début de 2021 .

Selon l’agence Reuters, l’entité américaine ajoute que près de la moitié des personnes qui ont déclaré avoir perdu des monnaies numériques dans une fraude ont déclaré que tout était parti d’une publicité, d’une publication ou d’un message sur les réseaux sociaux. Cette année-là, la valeur des crypto-monnaies était à la hausse, avec Bitcoin d’une valeur de 69 000 $ en novembre.

Des rapports récents indiquent que la combinaison des médias sociaux et des crypto-monnaies est parfaite pour que la fraude se produise. En outre, la FTC ajoute qu’environ 575 millions de dollars de toutes les pertes dues à la fraude monétaire numérique étaient sous « fausses opportunités d’investissement« .

Près de 4 dollars sur 10 perdus à cause des escroqueries sur les réseaux sociaux étaient des pertes de crypto-monnaie, bien plus que tout autre mode de paiement. À leur tour, les principales plateformes où les fraudes ont eu lieu étaient Instagram, Facebook, WhatsApp et Telegram, selon le rapport.

Une seule des victimes a perdu 2 600 dollars, et les devises les plus utilisées pour payer les criminels étaient le Bitcoin, l’Ethereum et le Tether.

