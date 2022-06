Astuce : Vous souhaitez traduire dans Firefox en toute confidentialité ? Voir cette alternative simple

Firefox dispose d’un ensemble complet d’outils qui peuvent être utilisés directement pour améliorer la navigation sur Internet. En plus de ceux qui sont intégrés nativement, il y a aussi ceux qui sont installés via des extensions.

La proposition que nous apportons maintenant s’inscrit dans ce niveau, avec une capacité dont beaucoup ont besoin et veulent avoir à l’esprit. Nous parlons des traductions, qui reçoivent maintenant une mise à jour majeure et deviennent plus sécurisées et privées dans Firefox.

Presque tous les navigateurs proposent aux utilisateurs des outils de traduction natifs ou recommandés par leurs créateurs. Ceux-ci permettent à tout utilisateur de lire des pages Web dans n’importe quelle langue sans aucun problème ni difficulté.

Pour la plupart des utilisateurs, cette solution est certainement suffisante, mais il existe une légère situation hors du contrôle de l’utilisateur. Ces traductions sont basées sur des services Cloud, qui donnent accès à tout le texte qui sera transformé dans une autre langue.

Pour changer ce scénario, Mozilla a maintenant une nouvelle fonctionnalité que tout le monde peut utiliser dans Firefox. Cette extension peut être installée dans la proposition du créateur de ce navigateur et être explorée de manière simple, en mettant l’accent sur la confidentialité et l’offre de ce qu’ils proposent de faire.

Pour l’instant, seules 6 langues sont disponibles pour la traduction, qui s’effectue directement dans le navigateur de l’utilisateur. Il n’y a pas de traitement en dehors du PC de l’utilisateur et aucune information supplémentaire n’est transmise en dehors du navigateur de l’utilisateur.

Notre portugais est présent dès le début et peut donc être utilisé dès le premier instant. Faites un clic droit sur n’importe quel texte et demandez à traduire la page. Le choix de la langue cible est simple et facile pour tout utilisateur.

Pour ceux qui se soucient de la confidentialité, cette extension Firefox est idéale. Toutes les traductions sont effectuées sur le PC de l’utilisateur et sans transmettre de texte ou d’autres informations aux services qui exécutent ce processus.