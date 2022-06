Tesla Robot Optimus sera présenté le 30 septembre

En plus de toutes les voitures qu’ils ont présentées, Elon Musk et Tesla ont une nouveauté promise qui devrait changer de nombreux concepts dans le monde de tous les jours. Cela va au-delà de ce que l’entreprise crée, mais devrait également être au centre de cette marque unique.

Nous parlons du robot que Tesla développe et qui aura de nombreuses applications pratiques. Optimus est de plus en plus une réalité et Elon Musk lui-même a maintenant apporté une nouveauté importante. Le premier prototype fonctionnel devrait apparaître d’ici quelques mois, toujours en 2022.

On parle depuis longtemps d’Optimus et de ce qu’il pourrait apporter à Tesla. Sans application pratique, ce robot a visé plusieurs fronts, de l’accompagnement des personnes à l’intégration dans les processus de fabrication des voitures de la marque.

Même sans être vu de manière réelle, Optimus a été un thème présent dans de nombreuses présentations de la marque et même dans les conversations de l’homme fort de Tesla. Elon Musk a des plans très réels pour sa proposition et souhaite qu’elle se matérialise en tant qu’assistant unique dans divers scénarios.

Tesla AI Day repoussé au 30 septembre, car nous pourrions avoir un prototype Optimus fonctionnel d’ici là – Elon Musk (@elonmusk) 3 juin 2022

Après quelques mois hors du radar d’Elon Musk, Optimus a refait surface dans un autre tweet du créateur de Tesla. La publication a rendu très probable qu’il apparaîtra le 30 septembre, lors de l’événement Tesla AI Day.

Cela a également fini par être reporté à cette date, il y a donc de fortes chances qu’une surprise survienne ce jour-là. A noter qu’Elon Musk ne garantit pas que son robot sera présent, mais il souhaite qu’il soit présent, en tant que marque pour son développement.

La conduite autonome, élément dans la construction des voitures Tesla, le remplacement des batteries de voiture et bien plus encore, sont des utilisations probables. Reste à savoir où Elon Musk et Tesla veulent qu’il soit présent et fasse son travail.

Étant donné qu’Elon Musk est peu porté sur le respect des dates et sur certaines promesses, l’idée est dans l’air que cela pourrait n’être qu’un stratagème marketing de l’homme fort de Tesla. Nous espérons tout de même que le robot Optimus montera sur scène le 30 septembre et que sa première interaction avec le monde s’y verra.