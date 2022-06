Ubuntu ne domine plus dans le domaine du jeu, selon les dernières données de Steam

Si nous associons normalement les jeux Steam à la plate-forme Windows, la vérité est que ce service est ouvert à de nombreuses autres plates-formes où il peut être utilisé. Bien sûr, il est pris en charge par les principaux systèmes, où les dernières données sont très curieuses.

Si jusqu’à présent la domination dans le domaine de Linux était Ubuntu, le jeu a changé et il y a un nouveau système à dominer. C’est un domaine totalement différent et même très concurrentiel, qui a de nouvelles valeurs et de nouvelles offres dans ces domaines.

Steam est déjà l’une des plateformes de jeu les plus utilisées et sert un grand nombre d’utilisateurs, avec différents systèmes présents et pouvant être utilisés. Avec cette offre variée, vos données servent déjà de référence pour les systèmes et les utilisateurs.

Les données de mai sont présentes et montrent une nouvelle réalité dans Linux et dans les distributions utilisées sur Steam. Le domaine absolu était Ubuntu jusqu’à présent, mais tout aura changé avec l’arrivée du mois de mai de cette année.

Selon Steam, le nouveau leader des distributions Linux est Arch Linux, qui revendique une part de marché importante et significative. Deuxièmement, nous avons le système éternel de Canonical, qui est maintenant à la version 20.04 LTS.

Ce scénario survient à un moment où la part de Linux sur Steam a fini par baisser légèrement. Le mois dernier, ce système avait une part de 1,12%, ce qui a montré une reprise par rapport au mois précédent, qui était à 1,14%.

On sait depuis longtemps que Linux n’est pas un système 100% gaming, mais ce changement est encore plus intéressant. Ubuntu a toujours été considéré comme un système plus attrayant, en raison de sa simplicité et de sa convivialité. Ce paradigme semble changer et maintenant d’autres distributions gagnent de l’espace et de la visibilité.

En plus de ces valeurs de Steam pour Linux, il existe de nombreuses autres métriques qui montrent qu’il s’agit d’une plate-forme très populaire. La variété des utilisateurs le rend encore plus intéressant, réussissant ainsi à capter l’intérêt de presque tous les systèmes qui existent et peuvent y être explorés.