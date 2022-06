iPhone 14 : des rumeurs pointent vers des changements de RAM mais pas de SoC sur tous les modèles

Nous sommes encore à quelques mois de l’arrivée du nouvel iPhone 14, mais des rumeurs se précisent et montrent à quoi pourrait ressembler ce nouveau modèle. Bien sûr, ce n’est que spéculation, puisqu’Apple a toutes les informations (bien) fermées,

Malgré tout, l’information continue d’émerger et un modèle virtuel de ce qui est à venir commence à se créer. Maintenant, et selon plus de données collectées, nous savons qu’il y aura des changements dans la RAM, mais les SC ne devraient pas beaucoup changer dans cette structure.

Premièrement, et d’après ce qui a été montré, il y aura des changements dans l’alignement proposé par Apple en septembre. Le dernier modèle en date, l’iPhone mini, devrait disparaître de la liste des propositions, laissant place à un nouveau modèle de 6,7 pouces, désormais appelé iPhone 14 Max.

Un autre changement qui semble être une certitude sera appliqué à la RAM dont l’iPhone 14 disposera pour les utilisateurs de ce modèle. Apple a fait preuve de retenue lorsqu’il s’agit de placer cet élément, en se concentrant sur le minimum et en optimisant ce qu’il a de présent pour les utilisateurs.

Ce que TrendForce avance tient pour acquis la présence de plus de RAM, atteignant maintenant 6 Go, une amélioration par rapport aux années précédentes. Cette nouvelle mesure semble être disponible dans le monde entier, c’est-à-dire sur tous les modèles d’iPhone 14 mis sur le marché.

Même ainsi, il y aura des changements dans les types de mémoire présents dans les différents modèles, même avec la même capacité. De ce qui est avancé, nous aurons l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max avec les modules LPDDR4X, tandis que les modèles Pro auront accès aux modules LPDDR5.

Aussi le SoC actuel aura des changements, mais ici de manière plus mesurée. TrendForce a révélé que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max auront accès au SoC A16 Bionc. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max devraient recevoir une version mise à jour de l’A15 Bionic.

Cela semble être la programmation probable de l’événement Apple de septembre. Ce sont des nouvelles importantes, mais elles montrent qu’Apple se concentrera sur ses modèles phares, dans une année qui semble être celle du renouveau et non celle des grandes nouvelles.