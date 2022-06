TomTom va licencier 500 employés. La faute à un nouvel outil

Nous assistons à une crise latente dans le monde de la technologie avec des grandes entreprises licenciant des employés par dizaines et par centaines. Nous avons vu ARM qui pointait du doigt 15 % de ses employés. Ensuite, c’est aussi la nouvelle que PlayStation avec le licenciement de 90 employés, Netfix a licencié le mois dernier 150 de ses employés et plus récemment, en juin dernier, c’est Klarna qui, dans une vidéo, a fait savoir à 700 employés qu’ils étaient au chômage. TomTom semble suivre le mouvement.

Apparemment, TomTom affirme que ses nouveaux outils d’automatisation sont si bons qu’il va licencier 500 employés.

TomTom va licencier 500 employés

TomTom, la société néerlandaise de cartographie connue pour les appareils GPS portables que l’on trouvait dans de nombreuses voitures avant l’avènement des smartphones, a annoncé une « amélioration de notre technologie de création de cartes » dans un communiqué de presse mercredi.

Harold Goddijn, PDG de la société, aurait déclaré :

Des niveaux d’automatisation plus élevés et l’intégration d’une variété de sources numériques se traduiront par des cartes plus récentes et plus riches avec une couverture plus large. Malheureusement, cela aura un impact prévu sur environ 500 employés de notre unité Mapas, ce qui équivaut à environ 10 % de notre effectif mondial.

Alors, en vérité, le PDG de TomTom a annoncé qu’il allait licencier 500 de ses employés.

Temps nouveaux, vieilles difficultés

TomTom a dû se réorganiser à plusieurs reprises depuis sa création en 1991. Dans les années 1990, il était dominant lorsqu’il développait des logiciels permettant aux entreprises de lire des compteurs ou des codes-barres sur des appareils portables primitifs tels que le Palm Pilot.

Il a ensuite construit les appareils GPS de voiture pour lesquels la marque allait devenir connue. Cette activité a été essentiellement détruite lorsque Google a lancé un service de navigation gratuit avec Google Maps disponible sur tous les smartphones.

En 2018, la société a cessé de mettre à jour les cartes des appareils bénéficiant de garanties de « mise à jour à vie », affirmant que par « à vie », cela signifiait la durée de vie de l’appareil, et non la personne qui l’avait acheté.

Depuis le déclin des appareils GPS autonomes, TomTom s’efforce à nouveau de vendre ses services de cartographie directement aux constructeurs automobiles pour leurs propres systèmes d’infodivertissement. Cependant, de plus en plus de conducteurs utilisent Car Play d’Apple ou Android Auto de Google.

De plus, la marque néerlandaise vend également ses logiciels à certaines entreprises à des fins de routage et de gestion de flotte.

Créer des automatismes qui dispensent de personnes

L’exploitation d’un service de cartographie entraîne de nombreux coûts constants, principalement pour s’assurer que les cartes sont constamment mises à jour. L’essentiel du communiqué de presse est que TomTom a compris comment faire cela en utilisant des algorithmes au lieu de travailleurs humains.

Il n’est pas clair si les mauvais résultats de l’entreprise au cours des derniers trimestres ont quelque chose à voir avec les licenciements massifs. Ce qui est clair, c’est qu’au moins un demi-millier de personnes quitteront TomTom dans un avenir proche.