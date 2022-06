Apple Watch ECG utile pour les enfants pendant le traitement du cancer

Le capteur ECG est sans aucun doute l’un des plus gros atouts de l’Apple Watch. Fiable, utile et qui fournit aux utilisateurs un outil important dans la surveillance de certaines conditions cardiaques. Plusieurs études ont déjà confirmé l’utilité de l’ECG d’une sonde et il a déjà été pointé comme un élément fondamental pour sauver des vies humaines. Maintenant, le Murdoch Childrens Research Institute en Australie a lancé une nouvelle étude pour valider l’application ECG smartwatch de la technologie américaine chez les enfants pendant et après le traitement du cancer.

Les différentes données recueillies par la montre pourraient être très importantes pour aider à prendre soin des enfants tout en luttant contre la terrible maladie.

Le Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) est le plus grand institut de recherche sur la santé infantile d’Australie et les trois premiers instituts de recherche sur la santé infantile au monde pour la qualité et l’impact de leurs recherches.

L’étude prospective chez des patients pédiatriques, des adolescents et de jeunes adultes âgés de 7 à 18 ans vise à valider l’utilisation de la fonction d’électrocardiogramme (ECG) de l’Apple Watch dans la mesure de l’allongement de l’intervalle QT pendant et après le traitement du cancer.

Qu’est-ce que QTc et comment peut-il être vérifié avec Apple Watch

L’intervalle QT est une mesure qui représente le temps total entre la dépolarisation ventriculaire et la repolarisation complète. Ce processus commence au début de l’onde Q et se prolonge jusqu’à la fin de l’onde T.

Parce que nous avons besoin de créer un nombre pour la normale, une formule mathématique a été créée, connue sous le nom de formule de Bazett. Ceci est conçu pour corriger le rythme cardiaque du patient. Le « c » dans QTc signifie « corrigé ». Si vous branchez certaines variables dans une formule QTc, vous obtiendrez un résultat numérique.

Ce nombre est ensuite comparé aux deux valeurs normales (homme 0,39, femme 0,41). Cette méthode permet aux ordinateurs à 12 dérivations de calculer rapidement QTc et de l’imprimer sur l’enregistrement ECG. Il permet également aux ambulanciers paramédicaux d’évaluer rapidement l’intervalle QT.

Une smartwatch peut évaluer de manière faisable et fiable l’intervalle QTc

Dans le cas présent, QT prolongé est le terme médical désignant un intervalle prolongé entre la contraction et la relaxation du cœur. Cette condition peut augmenter le risque d’avoir des rythmes cardiaques anormaux et un arrêt cardiaque soudain.

La fiabilité des mesures QTc entre l’ECG standard et celui de la smartwatch a également été démontrée avec une analyse de Bland-Altman utilisant différentes formules. Ces données montrent qu’une smartwatch peut évaluer de manière faisable et fiable l’intervalle QTc.

Cette application permet aux médecins de calculer rapidement QTc. Vous pouvez entrer la fréquence cardiaque ou la durée de l’intervalle RR et la durée de l’intervalle QT.

Il y aura jusqu’à trois résultats pour le QTc, en utilisant trois des neuf formules différentes : Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges, Goto, Mayeda, Kawataki, Rautaharju a et la formule b.

L’intervalle RR ou la fréquence cardiaque et les estimations QT en fonction de la fréquence cardiaque sont également déterminés.

Quels sont les objectifs du MCRI dans l’étude Apple Watch ?

Cette nouvelle étude australienne tentera de comprendre ce qui suit :

Objectif principal:

Évaluez les résultats entre QTc mesuré à l’aide d’un ECG à 12 dérivations et avec l’Apple Watch à l’aide de calculs d’erreur absolue moyenne.

Objectifs secondaires :

Calculer la sensibilité et la spécificité pour mesurer le QTc prolongé à l’aide d’Apple Watch ;

Calculer la variabilité interobservateur entre les lectures QTc des deux professionnels de la santé.

L’hypothèse centrale est que l’utilisation de la technologie portable Le cadre existant de surveillance de l’allongement de l’intervalle QTc a la capacité de réaliser des stratégies de surveillance de routine dans de grandes populations, ce qui peut faciliter les soins ambulatoires.

L’utilisation de l’Apple Watch pour surveiller le QTc prolongé dans cette étude améliore les résultats des patients en facilitant la surveillance en temps réel des irrégularités potentielles, la surveillance généralisée, la détection et l’initiation plus rapide des solutions de traitement.

L’application et l’appareil (Apple Watch) enregistreront une lecture ECG V1 (poignet gauche) ou V2 (cheville gauche). Ces mesures seront effectuées au jour 1 et au jour 4 du séjour à l’hôpital.

En résumé, avec le temps et avec plus de recherches, il est clair que l’Apple Watch est devenue non seulement un appareil d’aide à l’utilisateur pour contrôler son bien-être, mais aussi un outil de surveillance constante de la santé de la personne. De plus, ce type de technologie, non seulement d’Apple mais également de plusieurs autres fabricants, peut aider à surveiller en permanence les personnes atteintes d’un scénario de maladie et qui ont besoin d’une surveillance constante.