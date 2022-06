A la conquête des neiges éternelles dans Climber: Sky is the Limit

La conquête des grandes montagnes et des neiges éternelles a toujours été un défi pour l’être humain, et l’équipe polonaise Art Games Studio vient justement célébrer cela : Climber : Sky is the Limit.

Venez en apprendre plus sur ce jeu de survie qui se déroule dans certains des environnements les plus hostiles de la planète.

En développement par les studios polonais Art Games Studio (et édité par PlayWay Games), Climber : Sky is the Limit est un jeu d’aventure qui mélange des éléments de simulation et de survie, dans les hautes montagnes de la planète.

Comme il sera facile de le deviner, dans Climber : Sky is the Limit, le joueur est un grimpeur en quête d’adrénaline et d’aventure, en escaladant certaines des montagnes les plus hautes et les plus dangereuses du monde.

Il s’agit, comme il sera facile à comprendre, d’une tâche extrêmement difficile et dangereuse où une planification minutieuse est cruciale, y compris le choix de l’équipement, de la nourriture, des outils et des accessoires car, en cours de route, il y aura de nombreux obstacles à surmonter, tels que des changements drastiques des conditions météorologiques ou des avalanches.

Soit dit en passant, l’équipe de développement de Climber : Sky is the Limit a déjà précisé que le jeu parie fortement sur une campagne solo dans laquelle il revêt une importance particulière précisément lors de la phase de planification.

Avant de partir pour chaque expédition, le joueur devra choisir la piste à suivre. Outre les caractéristiques morphologiques du terrain, vous devrez également tenir compte des conditions atmosphériques attendues. Parfois, le chemin apparemment le plus facile n’est pas toujours le meilleur…

Le timing est parfois le plus important dans une ascension de cette nature. Parfois, la différence de quelques heures marque la limite entre atteindre le sommet ou rester coincé au milieu d’une forte chute de neige.

Chaque montagne a sa propre difficulté et ses propres défis (avalanches, grandes crevasses, parois verticales, conditions météorologiques instables,…) et pour chaque défi, divers outils seront disponibles.

Qu’il s’agisse de piolets, de mousquetons, de chaussures adaptées, de cordes de soutien,… le joueur devra se préparer à l’avance. Une note sur le fait que, comme vous vous en doutez, les équipements et outils présents dans le jeu sont basés sur ceux qui existent dans la réalité.

Le repos sera également important dans Climber: Sky is the Limit et à ce titre, nous devrons également penser au repos et à l’équipement de récupération de force que nous emportons avec nous. Des détails comme une bonne gestion de l’alimentation pour récupérer de l’énergie, un bon sac de couchage pour reposer son corps ou un manteau chaud pour affronter la neige (oui, la température corporelle sera importante) sont cruciaux.

Bien sûr, tout cela nécessite des investissements, que ce soit en déplacements, en matériel,… et de cette manière, Climber : Sky is the Limit propose un système de levée de fonds qui permettra aux joueurs de récolter suffisamment de fonds pour chaque expédition. Cependant, certains sponsors peuvent nécessiter une sorte de défi pour être surmonté…

Dans le jeu, nous pouvons trouver certaines des montagnes les plus imposantes de la planète, telles que l’Everest, le K2, le Broad Peak.

Par curiosité, Art Games Studio a révélé que, afin de créer la simulation la plus réaliste et immersive possible, ils ont développé le jeu avec le soutien de grimpeurs professionnels.

Climber: Sky is the Limit sortira sur PC plus tard cette année, au cours du second semestre.