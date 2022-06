L’UE et Taïwan en pourparlers pour construire une usine de puces TSMC

Le taïwanais TSMC est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde et est actuellement le principal choix des clients lourds tels qu’Apple, AMD, Nvidia, Intel, entre autres.

Et les dernières informations indiquent que l’Union européenne et Taïwan sont en pourparlers pour construire une usine de puces TSMC.

L’UE et Taïwan proches d’un accord sur l’usine TSMC

Selon les nouvelles, l’Union européenne tente de persuader et de convaincre Taïwan, par le biais de pourparlers, dans le but d’amener l’usine de puces de la puissante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sur son continent. Les détails détaillés montrent que les deux parties ont déjà révélé qu’il y avait de grands progrès dans les relations entre les deux parties.

Outre l’usine de puces à la pointe de la technologie de la société taïwanaise, l’accord serait encore plus ambitieux, car les deux parties devraient céder à leurs prétentions car elles entendent instaurer une dynamique de coopération en matière de recherche mais aussi améliorer le réseau d’approvisionnement dans le segment des semi-conducteurs.

Mais les informations révélées montrent que les négociations portent également sur l’amélioration de l’accès aux produits agricoles et au secteur de l’énergie éolienne. au large. Et cela se produit à un moment où il y a beaucoup de tension entre la Chine et Taïwan, la première revendiquant l’île comme la sienne.

Selon le ministre taïwanais de l’Economie Wang Mei-hua « Taïwan continuera d’être un partenaire de confiance pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs et contribuera à stabiliser la chaîne d’approvisionnement.« . En outre, il est mentionné que le pays asiatique « fait de ton mieux » pour aider l’Union européenne et d’autres partenaires à faire face à la pénurie mondiale de puces.

Il convient de noter que la rencontre avec l’UE a eu lieu juste un jour après que les États-Unis aient accepté de nouvelles négociations commerciales avec Taïwan. À son tour, TSMC a déclaré que l’évaluation d’une usine potentielle en Europe en est encore à ses débuts. Mais, si cela se produisait, cela apporterait certainement de nombreux avantages à notre continent, et pas seulement.