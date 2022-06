Foie transplanté avec succès après avoir passé trois jours hors du corps

Les greffes sont des procédures minutieuses qui nécessitent une certaine rapidité, afin de garantir le bon fonctionnement de l’organe. Cependant, pour la première fois, une équipe de médecins a réussi à transplanter un foie qui a passé trois jours hors du corps.

Pour cela, une machine à perfusion innovante a été utilisée.

Normalement, un foie ne peut rester en vie que 12 heures après avoir été retiré d’un corps humain. Cependant, une équipe de médecins de Zurich a effectué une greffe de foie qui a passé trois jours hors du corps.

Initialement, le foie était considéré comme malsain pour la transplantation. Cependant, les médecins ont réussi à le rendre viable, optimisant son métabolisme pendant plusieurs jours.

Les médecins ont réussi cet exploit à l’aide d’une machine à perfusion qui, selon l’équipe, aurait pu maintenir la viabilité du foie pendant 10 jours. La greffe a impliqué une collaboration entre l’Hôpital universitaire de Zurich (UHZ), l’ETH Zurich et l’Université de Zurich.

Notre thérapie montre qu’en traitant les foies dans la machine à perfusion, il est possible d’atténuer le manque d’organes humains fonctionnels et de sauver des vies.

Dit Pierre-Alain Clavien, professeur à l’UHZ.

En règle générale, ce type de greffe doit être réalisé rapidement, car l’organe perd en qualité au fur et à mesure qu’il passe du temps hors du corps. Cependant, la machine à perfusion utilisée par les médecins a pu prolonger sa vie en imitant le plus fidèlement possible le corps humain.

Dans celui-ci, une pompe sert de cœur, un oxygénateur remplace les poumons et une unité de dialyse remplit les fonctions des reins. De plus, les médecins ont veillé à ce que l’organe reçoive du sang en continu.

La patiente, qui était sur la liste d’attente pour une greffe du foie, a reçu son nouvel organe quatre jours après son retrait du corps du donneur.

Je suis très reconnaissant pour l’organe qui sauve des vies. En raison de la progression rapide de ma tumeur, j’avais peu de chances de retirer un foie de la liste d’attente dans un délai raisonnable.

Dit le patient, qui a quitté l’hôpital 12 heures jours après la greffe.

Un an plus tard, le patient va toujours bien et ne montre aucun signe de rejet. En effet, un début réussi.

