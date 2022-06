Les voitures Tesla s’arrêtent « d’un coup » ! Il y a déjà beaucoup de plaintes

Tesla est désormais une marque bien connue dans le domaine des voitures électriques, ayant réalisé plusieurs records de ventes ces dernières années. Comme pour d’autres marques, Tesla n’est pas non plus exempt de problèmes avec ses voitures. Et, soi-disant, il y a un nouveau problème.

Selon des informations récentes, il y a déjà plus de 750 plaintes d’arrêts brusques avec Teslas.

Tesla : un rapport de la NHTSA révèle qu’il y a 750 plaintes

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, plus de 750 propriétaires de véhicules Tesla ont déposé des plaintes auprès du régulateur concernant des arrêts soudains sur la route sans raison apparente.

Le document de 14 pages, daté du 4 mai, demande à Tesla tous les rapports des clients sur le freinage « fantôme », ainsi que les rapports d’accidents, de blessures, de décès et de réclamations pour dommages matériels. La NHTSA a également demandé si les systèmes de conduite entièrement autonome et de freinage d’urgence automatique de la société étaient actifs au moment des incidents.

La société d’Elon Musk a désormais une date limite du 20 juin pour que la demande d’informations soit satisfaite.

Il s’agit de la quatrième enquête officielle du fabricant texan au cours des trois dernières années, et la NHTSA supervise 23 rappels. [chamadas dos veículos à fábrica] Tesla depuis janvier 2021.

L’agence enquête également sur les plaintes concernant les systèmes de freinage d’urgence automatiques de plus de 1,7 million de Honda, qui peuvent arrêter les véhicules sans raison.

Quinze personnes sont mortes dans les accidents sur lesquels la NHTSA enquête et au moins 15 autres ont été blessées. Sur le nombre total de décès, 14 sont survenus dans des accidents impliquant Teslas, selon les documents de l’agence.