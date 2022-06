Première oreille imprimée en 3D transplantée avec succès

Encore une fois, la technologie s’est alliée à la médecine et ensemble, ils ont redonné une oreille à une jeune femme de 20 ans. Pour la première fois, l’élément a été imprimé en 3D et transplanté avec succès.

Pour cela, les propres cellules du patient ont été utilisées.

La société américaine de biotechnologie 3DBio Therapeutics a annoncé avoir transplanté avec succès une oreille humaine imprimée en 3D dans le corps d’un patient. Selon le New York Times, les cellules de la femme de 20 ans ont été utilisées.

La patiente est née avec une maladie congénitale qui lui a donné une petite oreille droite déformée. Pour la réalisation de l’oreille en 3D, un moule a été utilisé qui reproduisait l’oreille gauche du patient. Une fois imprimée, l’oreille a été transplantée avec succès sur le côté droit de la tête du patient.

Comme il l’expliquait dans un communiqué diffusé il y a quelques jours, petit à petit, au fil du temps, l’oreille va régénérer le tissu cartilagineux et, entre-temps, va prendre l’apparence d’une oreille naturelle.

De l’avis d’Adam Feinberg, professeur d’ingénierie biomédicale à l’université Carnegie Mellon et co-fondateur de FluidForm, un concurrent de 3DBio Therapeutics, c’est « certainement un gros problème », ce qui « montre que cette technologie n’est pas un ‘si’, mais un ‘Quand' ». Plus que cela, les experts pensent qu’il s’agit d’un développement incroyable et d’une excellente nouvelle pour l’ingénierie.

Pour des raisons de confidentialité, la société n’a pas partagé les détails concernant la procédure. Cependant, il a révélé que les régulateurs fédéraux ont déjà examiné l’essai et ont établi des normes strictes, de sorte que les données devraient être publiées dans une revue médicale une fois l’essai terminé.

L’oreille 3D utilise les cellules du patient et pourrait réduire le taux de rejet

L’essai clinique comprend environ 11 patients et est toujours en cours. Bien que cette greffe ait été un succès, il est possible que des rejets, des circonstances imprévues ou d’autres complications surviennent chez les autres.

Pourtant, les chercheurs espèrent que ce sera une procédure réussie, car les propres cellules du patient sont utilisées.

