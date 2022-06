New York adopte une loi limitant le minage de la crypto-monnaie Bitcoin

Ces dernières années, les crypto-monnaies ont gagné en popularité, amenant une partie importante des utilisateurs du monde entier à s’intéresser à ce marché et à commencer à investir et à exploiter des devises numériques.

Mais c’est un marché où la réglementation est rare, ce qui a stimulé une plus grande action de la part des gouvernements. Ainsi, selon les dernières informations, New York a maintenant adopté une loi qui limite le minage de la crypto-monnaie Bitcoin.

New York adopte une loi pour limiter le minage de Bitcoin

Les dernières nouvelles indiquent que les législateurs de New York ont ​​adopté un projet de loi interdisant temporairement les nouvelles opérations minières de Bitcoin. Plus tôt ce vendredi (3), les sénateurs des États ont voté avec 36 voix pour et 27 contre pour adopter cette même législation. À ce stade, il appartient au gouverneur de l’État, Kathy Hochul, de décider s’il convient de promulguer effectivement ce projet de loi. Si elle est effectivement validée et ratifiée, la loi entrera en vigueur le jour même de sa signature.

L’année dernière, il y a eu une tentative similaire, mais bien que le Sénat de l’État de New York l’ait adoptée, les membres de la Chambre ne l’ont pas fait.

Cette législation vise à établir un moratoire de deux ans sur les licences pour les opérations d’extraction de crypto-monnaie qui utilisent des méthodes d’authentification de preuve de travail énergivores pour valider les transactions de la blockchain.

Ce moratoire ne couvre que les opérations minières qui fonctionnent avec des sources d’énergie à base de carbone. À son tour, toute personne utilisant des sources d’énergie entièrement renouvelables, ou une alternative de preuve de travail qui nécessite moins d’énergie, ne sera pas affectée. Les opérations existantes ou en cours de renouvellement ne seront pas non plus affectées.

Une fois le moratoire en place, l’État de New York mènera une étude sur l’impact environnemental des méthodes d’authentification par preuve de travail. Selon CNBC, New York a des objectifs climatiques élevés, qui exigent que les émissions de gaz à effet de serre de l’État soient réduites de 85 % d’ici 2050, en vertu de la Climate Leadership and Community Protection Act.

En ce qui concerne l’extraction de crypto-monnaie, l’État de New York est devenu un point chaud en raison de l’hydroélectricité abondante, des prix de l’électricité bas et d’un climat plus frais que d’autres régions des États-Unis, ce qui contribue à refroidir les systèmes d’extraction.

Dans le même temps, le gouvernement de Joe Biden travaille sur une politique sur le minage de Bitcoin.