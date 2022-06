Plus de sécurité pour WhatsApp ? Il y a quelque chose de nouveau sur le chemin pour résoudre ce problème.

Quelque chose que WhatsApp demande depuis de nombreuses années est d’augmenter la sécurité du service et l’accès aux comptes d’utilisateurs. Il existe déjà de nombreuses mesures mises en place qui garantissent ce besoin, toujours dans le seul but d’aider les utilisateurs.

Une nouveauté désormais découverte confirme qu’il y a, après tout, beaucoup à faire, bien que de manière très discrète. Il s’agit d’une nouvelle option qui fera en sorte que le vol d’un compte WhatsApp devienne beaucoup plus difficile, voire presque impossible.

Plus de sécurité pour WhatsApp

Les outils de protection WhatsApp sont nombreux et ont prouvé leur utilité. Il y a plus de protection en matière de vol de compte, mais elle n’est pas encore parfaite, selon les utilisateurs, qui sont le maillon le plus faible de cette chaîne de confiance qui semble être automatique.

Si l’authentification pour l’échange de smartphones peut déjà avoir des mécanismes à 2 facteurs, la vérité est que peu profitent de cette sécurité. Pour ne rien arranger, ils sont aussi trompeurs, du moins la plupart des utilisateurs, qui divulguent facilement leurs codes qu’ils reçoivent, sans s’en rendre compte.

Les comptes seront encore plus protégés

Pour éviter cela, et cela sera visible dans un avenir proche, WhatsApp prépare une nouveauté qui augmentera certainement la sécurité offerte. Tout dépendra désormais d’un deuxième code, qui sera envoyé à l’utilisateur, renforçant l’identification d’origine

Ce sera le moyen le plus simple de contourner le moyen le plus utilisé pour voler des comptes. En demandant le code reçu, après une prétendue erreur, ils parviennent à prendre le contrôle du compte de l’utilisateur. Avec cette nouveauté, cela ne se produit pas, car le message lui-même vous alertera de l’existence d’une éventuelle attaque pour voler le compte WhatsApp.

Code qui déverrouille le service

Il est encore en test pour l’instant, mais il montre déjà son utilité, pour protéger les utilisateurs, souvent d’eux-mêmes. Il est trop simple de tromper n’importe quel utilisateur et de lui demander simplement le code qu’il a reçu, soi-disant par erreur.

Cette nouveauté est toujours en test interne sur WhatsApp et devrait bientôt commencer à être visible, quoique uniquement dans les versions de test. Avec ce nouveau code, il sera simple de garantir la sécurité et la protection des utilisateurs de ce service.