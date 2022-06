L’UE veut approuver un port de charge unique en quelques jours et Apple devra-t-il céder ?

On a beaucoup parlé d’un changement important que l’UE prépare pour le monde des smartphones et même des tablettes. Il veut normaliser les ports de charge et utilisera certainement des normes ouvertes et répandues sur le marché.

Cela conduit à choisir le port USB, avec une approbation finale due dans quelques jours. C’était une réalité attendue qui laisse une question dans l’air. Apple devra-t-il vraiment céder ou y aura-t-il des exceptions ?

Le sujet n’est pas nouveau et a été discuté sur plusieurs fronts depuis longtemps. L’UE veut jouer un rôle plus actif sur le marché des smartphones et se prépare donc à approuver une mesure qui définira le port de charge que ces appareils doivent avoir.

La grande nouvelle maintenant est que ce moment devrait être imminent, avec tout ce que cela impliquera. Les informations les plus récentes suggèrent que ce sera le 7 juin qu’une norme pour ce type d’interfaces de charge sera discutée et approuvée.

Des sources proches du sujet ont révélé que mardi prochain, le 7 juin, une réunion des différents groupes parlementaires devrait avoir lieu et que cela devrait être un sujet à débattre. Une décision finale est également attendue ce jour-là.

La proposition d’un port de charge mobile unique a été abordée par la Commission européenne il y a plus de dix ans après que les utilisateurs d’iPhone et d’Android se sont plaints de devoir utiliser différents chargeurs pour leurs smartphones.

En plus du résultat final de l’UE, il y a une grande attente autour de ce sujet pour une raison simple. Si cette proposition se concrétise, Apple devra modifier son interface de charge et de communication pour iPhone. Dans le cas de l’iPad, le changement a été fait il y a quelques années.

Le géant de Cupertino s’est toujours opposé à ce changement, affirmant que cela empêchera le développement de nouvelles technologies. Bien sûr, cela aura également un impact important sur le changement qui sera nécessaire dans votre équipement.