Envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp ? Désormais, tout le monde peut utiliser la limite de 2 Go

Cette journée a été riche en actualités WhatsApp. Ce service de messagerie Meta est devenu l’un des plus utilisés sur Internet aujourd’hui, souvent pour bien plus que la simple conversation entre utilisateurs.

Les nouvelles fonctionnalités étant publiées à un rythme très rapide, les utilisateurs ont bénéficié de nombreuses améliorations. Près de 2 mois après l’annonce, vient maintenant la possibilité pour tout le monde de pouvoir envoyer des fichiers avec un maximum de 2 Go.

Après plusieurs mois de tests, WhatsApp a décidé de franchir une étape importante en matière d’échange de fichiers entre ses utilisateurs. C’était clairement insuffisant, mais on évaluait qu’il devait être augmenté pour les utilisateurs.

Avec une idée très claire de la voie à suivre, WhatsApp a décidé d’étendre cette capacité et d’augmenter considérablement la limite maximale de fichiers à partager. L’objectif fixé et atteint était de 2 Go, ce qui est certainement plus que suffisant.

Maintenant, et après avoir été introduite très lentement, cette fonctionnalité a été ouverte à tous les utilisateurs. Sans aucune limitation, et de manière complètement ouverte, il est désormais possible d’envoyer des fichiers volumineux avec une limite maximale de 2 Go.

D’après ce qui a été rapporté, il ne devrait pas y avoir de limitation en termes de version de WhatsApp utilisée. Même ainsi, il est recommandé aux utilisateurs d’avoir la version 2.22.11.82 sur Android et la version 22.11.75 sur iOS.

Le moyen le plus simple de savoir si vous avez déjà accès à cette nouvelle fonctionnalité est simplement d’essayer de partager un fichier de plus de 100 Mo. S’il affiche un message d’erreur, ils doivent attendre quelques heures de plus, jusqu’à ce qu’ils aient accès à la nouvelle limite de 2 Go.

C’est une autre étape franchie par WhatsApp pour renforcer sa présence sur un marché de plus en plus concurrentiel avec de nombreuses offres. Après des périodes moins favorables, il retrouve désormais sa place et finit même par pouvoir se renforcer.