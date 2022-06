Apple Watch reste la smartwatch la plus vendue et le marché continue de croître

Apple a développé un produit qui reste le meilleur du marché et avec le plus d’écosystème. Autrement dit, l’Apple Watch est désormais un appareil personnel, mais elle dispose d’un large éventail d’applications et de services qui gravitent autour de son domaine d’action. D’Apple Music à la plateforme Encontro, des mécanismes de sécurité à l’instrument de navigation le plus basique, en passant par les capteurs de santé et de bien-être, la smartwatch est utilisée par des millions d’utilisateurs.

Un rapport qui vient d’être publié indique que les ventes mondiales de montres connectées ont augmenté de 13 % au premier trimestre 2022 par rapport à l’année dernière, et que l’Apple Watch continue de détenir la plus grande part.

Le marché des montres connectées est en pleine croissance

Apple Watch dominait auparavant les ventes de montres intelligentes en 2021, et maintenant de nouveaux chiffres pour le premier trimestre 2022 affirment que son avance augmente.

Selon Counterpoint Research, Apple a vendu 2,5 fois plus de montres connectées que son rival le plus proche, Samsung. Il a également vendu plus que les six rivaux les plus proches réunis.

Alors que le marché mondial des montres connectées a connu une faible croissance en 2020 en raison de l’impact du COVID-19, il a continué de bien performer depuis sa reprise l’année dernière. En particulier, Apple a représenté plus d’un tiers du total des expéditions l’an dernier, et accroît encore son influence avec une part de marché de 36 % au premier trimestre de cette année.

Sujeong Lim, directeur associé de Counterpoint, a déclaré dans un communiqué.

En fait, la société Cupertino a accordé une plus grande importance, avec des nouveautés à la fois en termes de matériel lui-même, et même avec le système d’exploitation qui a élargi l’action de la montre.

La grande fidélité à la marque des utilisateurs d’iPhone est l’un des facteurs de succès de l’Apple Watch. Cette popularité semble être plus élevée parmi la jeune génération, faisant d’Apple un leader irremplaçable du marché.

Le responsable de Counterpoint s’est également expliqué.

Et l’avenir continuera-t-il avec la domination de l’Apple Watch ?

Counterpoint prédit que « la part de marché d’Apple devrait encore augmenter d’ici la fin de cette année », mais note que Samsung est également en croissance. Au premier trimestre 2021, Samsung détenait 7,8 % du marché, contre 35,9 % pour Apple. Maintenant, pour le premier trimestre 2022, Samsung est passé à 10,1 %, tandis qu’Apple est passé à 36,1 %.

Les ventes de montres connectées ont peut-être augmenté à l’échelle mondiale, mais selon Counterpoint, elles sont restées stables en Europe.

Nous nous attendions initialement à ce que la guerre entre la Russie et l’Ukraine ait un impact minimal sur le marché au premier trimestre, mais le conflit prolongé et les contraintes logistiques qui en ont résulté ont commencé à affecter la région européenne. L’impact de la guerre s’aggravera au deuxième trimestre.

conclut Lim.

Pour cette année, le géant américain de la technologie pourra à nouveau renouveler le matériel et ajouter de meilleurs capteurs. On ne s’attend pas à ce qu’il apporte le capteur de mesure de la pression artérielle très demandé, mais il peut en apporter d’autres, comme le capteur de température cutanée.