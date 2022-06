Cyber ​​​​menaces : qu’est-ce qui a changé avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie ?

Parallèlement à la pandémie, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a accru la nécessité d’investir sérieusement dans la cybersécurité. Avant l’invasion, la Russie et certains pays de la Communauté des États indépendants (CEI) étaient généralement exclus de la liste cible des rançongiciels.

Cependant, au premier trimestre 2022, la Russie a été la cible du pourcentage le plus élevé de détections (12%) dans la catégorie Ransomware, révèle ESET.

Russie : ESET Threat Report révèle des chiffres dans le domaine de la cybersécurité

Selon ESET, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné une augmentation des campagnes de phishing et d’autres escroqueries qui tentent de profiter des personnes cherchant à soutenir l’Ukraine. Cette croissance a été détectée peu de temps après le début de l’invasion.

Le nombre d’attaques impliquant un ordinateur accédant à un réseau sans contact direct (ou attaques Remote Desktop Protocol – RDP) a baissé pour la première fois depuis début 2022. La réduction du travail à distance, ainsi que les perturbations et sanctions résultant de l’invasion , qui conditionnaient l’accès et la disponibilité des infrastructures, sont des raisons probables qui justifient cette baisse.

La dernière édition du rapport sur les menaces d’ESET décrit les différentes cyberattaques liées à la guerre en cours en Ukraine que les enquêteurs d’ESET ont analysées ou ont contribué à atténuer. Parmi eux, la réapparition du malware Industroyer, qui ciblait un fournisseur d’énergie en Ukraine.

Le rapport ESET Threat Report Q1 2022 passe en revue les résultats de recherche les plus importants de la période. L’équipe d’enquête d’ESET a en outre découvert des abus de pilotes de noyau vulnérables, des vulnérabilités UEFI à fort impact, des logiciels malveillants de crypto-monnaie ciblant les appareils Android et iOS, une campagne encore non attribuée mettant en œuvre le logiciel malveillant DazzleSpy sur macOS et des campagnes Mustang. et le groupe APT TA410.