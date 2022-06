Sega Mega Drive 2 mini avec deux jeux Sega CD débarque cet automne au Japon

Quelque chose à espérer : si vous avez collectionné des systèmes de jeu rétro miniaturisés (je vous désigne, Shawn Knight), vous serez peut-être ravi de savoir que Sega publie un suivi du Mega Drive Mini cet automne. Le mot actuel est qu’il ne frappe que le Japon, mais il est plus probable qu’improbable, les États-Unis verront un Sega Genesis Mini 2 un peu plus tard.

Sega a annoncé qu’il avait une autre mini console de jeu rétro presque prête à sortir. La Mega Drive Mini 2 est la deuxième console rétro miniaturisée de Sega depuis la Mega Drive Mini d’il y a quelques années. Eh bien, techniquement, c’est le troisième si vous voulez inclure le Game Gear Micros presque trop petit pour jouer sorti en 2020.

Actuellement, Sega ne prévoit de lancer la Mega Drive Mini 2 qu’au Japon. Cependant, la Sega Genesis Mini était assez populaire aux États-Unis. Bien qu’il ne soit pas dans le sac, une sortie retardée de Genesis Mini 2 aux États-Unis et dans d’autres pays semble raisonnablement probable.

Contrairement au premier système miniaturisé, le Mega Drive Mini 2 comprendra quelques jeux sur CD Sega – Sonic the Hedgehog CD et Shining Force CD. Il est également livré avec 48 autres classiques comme Silpheed, Virtua Racing et Bonanza Bros. Les jeux sont des reproductions câblées et fidèles et n’ont été remasterisés ou améliorés que pour leur donner une fonction de sauvegarde.

Sega n’a pas encore publié la gamme complète de jeux, mais gardez à l’esprit que si la mini console arrive aux États-Unis, la liste des jeux variera probablement. Certains jeux sur Mega Drive 2 sont des titres qui ne sont sortis qu’au Japon et n’ont jamais été localisés.

Le PDSF du Mega Drive Mini 2 est de 9 980 ¥ (75 $ US). À en juger par le matériel promotionnel, ce prix comprend un contrôleur. Le coût est un peu plus élevé que la console précédente (6 890 ¥), mais ce n’est pas surprenant compte tenu de l’inflation et de la pénurie continue de puces. Sega publiera également un accessoire cosmétique Sega CD pour 4 500 ¥ (37 $ US).

La Mega Drive Mini 2019 avait une version à deux contrôleurs avec une augmentation de prix significative (1 100 ¥). Cependant, l’annonce de Sega n’indique pas une version à double manette. Peut-être plus près du lancement, Sega publiera plus d’informations, y compris la liste complète des jeux et les options de contrôleur possibles.