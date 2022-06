Un alignement rare nous montre cinq planètes que nous pouvons entrevoir depuis la Terre

Du 3 au 24 juin, nous avons plusieurs occasions de voir une rare conjonction planétaire. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne peuvent tous être vus sans jumelles et alignés dans le même ordre que dans le système solaire. La conjonction sera visible avant le crépuscule pendant la majeure partie du mois.

C’est un alignement rare qui permet de comprendre la conjoncture de ces étoiles dans le système solaire.

Comme l’explique l’American Astronomical Society, la vue ravissante des cinq planètes à l’œil nu accueillera les lève-tôt tout au long du mois de juin. Alors que voir deux ou trois planètes proches l’une de l’autre (dans ce qu’on appelle une conjonction) est un phénomène assez courant, en voir cinq est un peu plus rare. Et ce qui est encore plus remarquable dans le programme de ce mois-ci, c’est que les planètes sont disposées dans leur ordre naturel à partir du Soleil.

Tout au long du mois de juin, juste avant le lever du soleil, les téléspectateurs pourront voir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne – dans cet ordre – s’étendre dans le ciel. Mercure sera plus difficile à repérer : en début de mois, les téléspectateurs auront besoin d’un horizon oriental dégagé ainsi que de jumelles pour voir le petit monde.

Au fur et à mesure que le mois passe, Mercure monte plus haut et s’éclaire considérablement, ce qui le rend plus facile à voir et complète ainsi le calendrier planétaire.

La dernière fois que les cinq planètes ont été placées à l’horizon en séquence, c’était en décembre 2004, et elles peuvent également être vues à l’œil nu. Mais cette année, la différence entre Mercure et Saturne est bien moindre.

Plusieurs dates marquantes ce mois-ci

3-4 juin : Ces deux matins, les cinq planètes s’étendent sur 91°, lorsque la séparation entre Mercure et Saturne sera moindre. Pour avoir un aperçu de la vue, trouvez un endroit avec une vue dégagée vers l’est afin de maximiser vos chances d’attraper Mercure.

Prenez des jumelles. Vous devrez également vous assurer que vous êtes en position juste à temps pour profiter de la vue sur les cinq planètes – vous aurez moins d’une demi-heure entre le moment où Mercure apparaît pour la première fois au-dessus de l’horizon et le moment où il se perd dans l’horizon , à la lueur du soleil levant.

24 juin : Selon Sky & Telescope, l’alignement planétaire de ce matin est encore plus convaincant. Pour commencer, Mercure sera beaucoup plus facile à capturer, rendant le défilé des cinq planètes beaucoup plus accessible. Et vous aurez environ une heure pour profiter de la vue, du moment où Mercure bondit au-dessus de l’horizon jusqu’au moment où le soleil levant l’éblouit dans le ciel.

Mais le vrai bonus est le croissant de lune décroissant positionné entre Vénus et Mars, servant de substitut à la Terre. À cette période du mois, les planètes sont plus dispersées dans le ciel – la distance entre Mercure et Saturne sera de 107°.

S’il fait nuageux aux dates des notes, vous avez encore tous les matins entre les deux pour voir les cinq planètes à l’œil nu qui ornent l’horizon sud-est. Assurez-vous simplement de régler l’alarme et de vous réveiller à l’heure.