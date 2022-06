Les ascenseurs des gratte-ciel pourraient être utilisés pour produire de l’électricité

En bref : Des chercheurs de l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) ont conçu un système basé sur la gravité qui utiliserait les ascenseurs des immeubles de grande hauteur pour générer et stocker de l’électricité.

Le système, baptisé Lift Energy Storage Technology (LEST), s’appuierait sur des ascenseurs déjà installés dans des bâtiments existants. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour transporter des personnes, les remorques autonomes chargent / déchargent des conteneurs de sable humide ou d’autres matériaux à haute densité dans des ascenseurs et les transportent entre les étages inférieur et supérieur. Les systèmes de freinage régénératif sur les ascenseurs, qui sont plus efficaces lors du transport d’une charge lourde, généreraient de l’électricité qui pourrait être stockée sur place et utilisée au besoin.

Les chercheurs estiment qu’il y a plus de 18 millions d’ascenseurs en service dans le monde, et nombre d’entre eux restent inutilisés pendant un temps considérable.

L’auteur principal, Julian Hunt, a déclaré que l’idée lui était venue après avoir emménagé dans un appartement au 14e étage d’un immeuble et avoir passé beaucoup de temps à monter et descendre dans l’ascenseur.

Plusieurs obstacles s’opposent à une utilisation dans le monde réel. Pour commencer, la capacité portante du plafond des bâtiments existants – c’est-à-dire le poids que le plafond peut supporter sans s’effondrer – devrait être prise en considération. Les opérateurs devraient également réserver de l’espace en haut et en bas des bâtiments pour stocker les poids lourds et tenir compte de l’usure supplémentaire que le système entraînerait sur l’infrastructure d’ascenseur existante.

L’étude complète a été publiée dans la revue Energy pour ceux qui souhaitent approfondir.

Crédit image : Sean Pollock, Kelly L.