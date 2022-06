La bande-annonce de Street Fighter 6 révèle que son logo « stock image » a été remplacé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’une des nombreuses révélations de l’événement State of Play de Sony était une nouvelle bande-annonce de Street Fighter 6. Non seulement il a montré des éléments de gameplay intéressants, y compris ce qui semble être un monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent se promener à la recherche de combats, mais l’ancien logo, qui ressemblait étrangement à une image stockée modifiée, s’est maintenant transformé en quelque chose de beaucoup plus Agréable à l’œil.

C’était en février lorsque Street Fighter 6 a été annoncé pour la première fois. Mais bien que cela ait suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de la longue série de combats, la révélation a également montré ce qui était potentiellement l’un des pires logos de tous les temps. La forme hexagonale simple, noire et blanche contenant les initiales SF était bien loin de la combinaison des jeux précédents du nom Street Fighter et des chiffres romains.

c’est une catastrophe pic.twitter.com/EKpZvU0GH1 — Danny Sweeney, Elden Lord 🌙 ✨ (@Dann_Sw) 21 février 2022

Ce qui était encore plus choquant à propos de l’ancien logo, c’est qu’il ressemblait presque à un logo de stock de 80 $ sur le site d’images de stock d’Adobe (en bas à droite), bien qu’avec quelques modifications très mineures.

Il semble que Capcom ait écouté les critiques. La récente bande-annonce de Street Fighter 6 montre un tout nouveau logo, et c’est plutôt bien. La forme hexagonale reste, mais cette fois, elle est beaucoup plus stylisée et a été modifiée pour ressembler à un numéro six. Mais la partie intelligente est que si vous faites tourner le logo dans le sens des aiguilles d’une montre, le côté droit du 6 se transforme en « VI », le chiffre romain pour six.

Capcom ne serait pas la première entreprise à repenser quelque chose à la suite d’un tollé. La version originale du film Sonic the Hedgehog avait des dents et des jambes semblables à celles d’un humain et un grand écart entre ses yeux de taille normale, provoquant la répulsion des fans. Cela a conduit à une refonte bien mieux accueillie, et le film est devenu l’un des meilleurs et des plus réussis basé sur un jeu vidéo. Ce n’était pas la fin de l’affreux Sonic, cependant; il est récemment revenu pour une apparition dans le nouveau film Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

